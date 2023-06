RTL befördert Bill und Tom Kaulitz – und sägt Oliver Pocher ab

Von: David Maciejewski

Oliver Pocher fliegt mit seiner Sendung „Pocher und Papa auf Reisen“ aus dem RTL-Programm. Stattdessen übernehmen Bill und Tom Kaulitz den Sendeplatz.

Dortmund – RTL reagiert auf die schwachen Quoten von „Pocher und Papa auf Reisen“ und wirft die Sendung aus dem TV-Programm. Wie DWDL berichtet, reichte es insgesamt nur noch für rund eine Million Zuschauer – in der Zielgruppe waren es sogar nur 400.000. Eine Programmänderung gibt es derweil auch für die Kaulitz-Brüder, wie RUHR24 weiß.

RTL wirft Oliver Pocher raus – große Chance für die Kaulitz-Brüder

Oliver Pocher fliegt mit seiner Sendung aus dem RTL-Programm. Am Dienstag (6. Juni) wäre eine neue Ausgabe von „Pocher und Papa auf Reisen“ für 20.15 Uhr geplant gewesen – der Kölner Sender entschied sich nun allerdings dagegen. Dafür setzt RTL eine Erfolgs-Show mit Günther Jauch noch im Juni fort.

Wer am 6. Juni bei RTL einschaltet, wird statt des Pocher-Doppelpacks eine XXL-Ausgabe der Sendung „Take Me Out“ gucken können. Dabei handelt es sich allerdings nur um eine Wiederholung. Im Anschluss wird „RTL Direkt“ in einer XL-Folge gezeigt – darin steht Bundeskanzler Olaf Scholz verschiedenen Fragen Rede und Antwort.

RTL wirft Oliver Pocher aus dem TV-Programm und holt Tom und Bill Kaulitz neu dazu. © Stefan Gregorowius/RTL, R. Schmiegelt/Future Image/Imago; Collage: RUHR24

Oliver Pocher fliegt aus dem TV-Programm: RTL holt RTL+-Sendung von Tom und Bill Kaulitz ins TV

Änderungen im TV-Programm von gab es zuletzt zuhauf – auch eine RTL-Sendung über die Deutsche Bahn verspätet sich. Eine Beförderung gibt es derweil für Tom und Bill Kaulitz mit ihrem RTL+-Format „That‘s My Jam“. Die gesamte Staffel ist bereits bei dem Streamingdienst von RTL zu sehen – jetzt kommt die Sendung auch ins Fernsehen.

Die erste Folge wurde zuletzt bereits im Anschluss an „Let‘s Dance“ gezeigt. So richtig gezündet hat „That‘s My Jam“ allerdings nicht – laut DWDL schalteten lediglich rund 800.000 Menschen ein. Ein neuer Programmplatz soll es nun aber richten: Die Kaulitz-Brüder werden samstagnachts im TV-Programm ihr Glück versuchen (mehr Promi- und TV-News auf RUHR24).

Los geht es am Samstag (3. Juni) um 23.30 Uhr. Die Uhrzeit verschiebt sich in den Wochen darauf allerdings immer mal wieder nach hinten. Die Programmänderung bei RTL hat auch auf weitere Sendungen Auswirkungen: „Take Me Out“ wird auch später ausgestrahlt als üblich.