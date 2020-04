Eine RTL-Nachrichtensprecherin hat ihre Fans mit einem Wow-Ouftit bei Instagram verblüfft. Auch eine Promi-Kollegin reagiert begeistert.

Jana Azizi ist von Sky zu RTL gewechselt.

ist von Sky zu RTL gewechselt. Die 30-Jährige verwöhnt ihre Fans aber weiter bzw. wieder mit heißen Instagram* -Fotos.

-Fotos. Auch eine Promi-Kollegin reagiert begeistert.

Köln - Traditionell ist große Seriosität angesagt bei deutschen TV-Nachrichten. Gerade bei den großen Sendern. Insofern überraschte es auch nicht, dass Jana Azizi bei Instagram* in den vergangenen Wochen nicht allzu viel Gas gegeben hat. Die 30-Jährige war von Sky Sport News HD zu RTL auf die ganz große Bühne gewechselt - auf die des Flaggschiff-Formats „RTL aktuell“, um genau zu sein, wo sie seit 1. März im Einsatz und für den Sport zuständig ist.

RTL-Sprecherin Jana Azizi: Beinreiches Foto bei Instagram

Doch allzu lange dauerte ihre Instagram*-Zurückhaltung nicht an. Jetzt postete sie gleich DREI Fotos, die offenbar aus dem selben Shooting stammen. Und sie in einem weißen Jumpsuit zeigen. Besonders auffällig ist wohl dieses hier, bei dem sie nicht nur Dekolleté zeigt, sondern auch gaaaaaaaanz viel Bein.

Mit dem Foto trommelte Jana Azizi für ein Live-Training auf ihrem Instagram*-Kanal mit einem Personal Trainer. Sich fit zu halten ist ja gerade in der Corona-Krise ein wichtiges Gebot. Aber nicht alle Fans juckte das - einige stürzten sich lieber auf besagtes Foto und taten ihre Begeisterung kund.

RTL-Sprecherin Jana Azizi: Auch Suzan Odonkor reagiert begeistert auf Foto

„Wow du schöneeeeeeee“, schrieb etwa Suzan Odonkor. Auch weniger prominente Follower fassen ihre Verzückung in Worte: „Schönste Frau“, „Umwerfend“, „Eine wirklich heiße Frau“, „Du siehst klasse aus und du hast heiße Beine“, „Hot“, „Wow na Du bist ja mal eine ganz süße Zuckerschnute“ und „Die schönste Frau im TV“, heißt es da.

+ Neu bei RTL: Jana Azizi. © TVNow

Ein Follower wendet aber tatsächlich den Blick von Jana Azizi ab. Ihm fällt was anderes auf: „Komischer Holz-Hocker war es einfach so in Fotostudio oder wo war das?“, wundert er sich.

Rubriklistenbild: © RTL