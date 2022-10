Von: Annemarie Göbbel

Hat da tatsächlich ein Beamter vorab den Krönungstermin Charles III. ausgeplaudert? Der Palast beeilt sich zu dementieren, doch ein Funken Wahrheit könnte dran sein.

London – Es ist der wichtigste Termin, der im nächsten Jahr ansteht: Die Krönung Charles III. soll zwar in kleinerer Version gehalten sein, als die Krönung seiner jüngst verstorbenen Mutter Queen Elizabeth II. (96, †2022), dennoch wird die Zeremonie ihresgleichen suchen. Ein Beamter hat nun gegenüber Bloomberg.com ein Datum ins Spiel gebracht, das sicher auf der Liste der Wunschtermine für die hochtraditionelle Übergabe der Insignien ganz oben steht.

Krönung Queen Elizabeths II. – Platz für die Gäste in der Westminster Abbey

Als Elizabeth II. 1953 gekrönt wurde, kamen mehr als 8 000 Gäste aus 129 Nationen in die Westminster Abbey. Auf provisorischen Plattformen wurde auch allen Mitgliedern des britischen Adel Platz geschaffen, um in der Abtei im Zentrum Londons dabei zu sein. Aus Sicherheitsgründen kann die Kirche heute nur noch etwa 2.000 Gäste aufnehmen, was den Planern Kopfzerbrechen bereitet.