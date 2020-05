Reich, reicher, am reichsten: So viel Vermögen hat das britische Königshaus - ein Mitglied sahnt am meisten ab

Sie sind nicht nur royal, sondern auch reich: Das britische Königshaus verfügt über so manches Vermögen. Eines ihrer Mitglieder kommt dabei besonders gut weg.

Die britische Königsfamilie verfügt über ein stattliches Vermögen .

verfügt über ein . Dabei gibt es durchaus Unterschiede im finanziellen Status der einzelnen Mitglieder .

der einzelnen . Eines von ihnen kommt besonders gut dabei weg.

London - „Reich und schön“ oder „Reich und Royal“ - beides trifft zumindest auf einige der Mitglieder des britischen Königshauses zu. Dass es den Königsmitgliedern finanziell nicht schlecht geht, das konnte man sich wohl bereits denken. Doch wie es wirklich um ihr Vermögen bestellt ist, das zeigt nun eine Liste über die finanzstärksten royalen Mitglieder aus dem Buckingham Palast. Eine von ihnen führt die Liste weit vorne an.

So viel Geld haben die britischen Royals - Dieses Mitglied sahnt am meisten ab

Schenkt man einer Vermögensliste des britischen Königshauses, die das britische Magazin The Sun kürzlich veröffentlichte, Glauben, dann hat die königliche Familie bereits jetzt gut vorgesorgt. Vor allem die Queen selbst hat sich wohl über ihre 94 Jahre lange Zeit in der königlichen Familie ein gutes Sümmchen angespart. Fast umgerechnete 2 Milliarden Euro soll sie auf ihrem Konto haben. Das meiste davon sind laut The Sun: Steuereinnahmen der britischen Bevölkerung für ihre Majestät. Daneben zählen auch wertvolle Gemälde, Schmuck und eine Briefmarkensammlung zu ihrem Vermögen.

So wie der Apfel nicht weit vom Stamm fällt, zeigt auch Queen Elizabeth‘s Sohn Prinz Charles ein Händchen, wenn es um Sachen Finanzen geht. Denn er besetzt Platz 2 der Vermögensrangliste der Royals, selbst wenn er weitaus weniger besitzt als seine Mutter. Sein aktuelles Vermögen beträgt umgerechnet ungefähr 110 Millionen Euro. Er besitzt Ländereien in ganz England.

So viel Geld haben die britischen Royals - Zwei davon haben am wenigsten von allen

Die letzten beiden Plätze der Top 10 der reichsten britischen Royals belegen die Frauen von Prinz Wiliam und Harry*. Dennoch kann Kate umgerechnet eine stolze Summe von ungefähr 8,8 Millionen ihr Eigen nennen. Ihre Schwägerin Meghan* verdiente ihr Geld, bevor sie in die königliche Familie einheiratete, als Schauspielerin* und kommt dadurch auf ein Vermögen von umgerechnet fast 7 Millionen Euro. Das sollte jedoch kein Problem darstellen, profitieren die beiden doch sicherlich auch von dem finanziellen Status ihrer Ehemänner. Die Brüder Prinz William und Prinz Harry, dessen Frau sich laut einem Insider royalem Mobbing ausgesetztsah, teilen sich nämlich Platz 6, denn beide haben jeweils umgerechnet ungefähr 33 Millionen Euro im Besitz.

Die gesamte Vermögensliste sieht dabei so aus:

1. Queen Elizabeth II.: 2 Milliarden Euro



2. Prinz Charles: 110 Millionen Euro

3. Prince Andrew: 63 Millionen Euro

4. Prince Philip: 49 Millionen Euro

5. Prince Edward: 39 Millionen Euro

6. Prince Wiliam: 33 Millionen Euro

7. Prince Harry: 33 Millionen Euro

8. Zara Phillips: 16 Millionen Euro

9. Kate Middleton: 8,8 Millionen Euro

10. Meghan Markle: 7 Millionen Euro

*merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.

jbr

Rubriklistenbild: © picture alliance / Yui Mok/PA Wi / Yui Mok