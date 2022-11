Royaler Paukenschlag: Prinzessin Märtha Luise legt alle Ämter nieder

Von: Annemarie Göbbel

Prinzessin Märtha Louise von Norwegen will ihre Krone nicht mehr. Sie legt ihre royalen Pflichten nieder, behält aber ihren Titel. Der Druck wegen ihres schamanischen Verlobten Durek Verrett wurde vermutlich zu groß für die Schwester Haakons von Norwegen.

Oslo – Die Nachricht schlug wie eine Bombe ein. Nach Prinz Harry (38) mit seiner Ehefrau Meghan Markle (41) folgt Märtha Louise (51) als nicht erstes Kind in der Thronfolge eines Königs seinem Beispiel und gibt ihre Rechte auf und legt ihre Pflichten nieder. Künftig wolle sie sich mit ihrem Verlobten, dem selbsternannten Schamanen Durek Verrett (47) in den USA ihre Geschäfte mit alternativer Medizin zu konzentrieren.

Märtha Louise gilt in ihrer Heimat als exzentrisch

Märtha Louise verzichte auf ihre Rolle als königliche Schirmherrin und werde das Königshaus „derzeit nicht mehr vertreten“, erklärte der Palast in Oslo. Ihren Titel als Prinzessin behalte die 51-Jährige jedoch. Offenbar war der Druck auf die dreifache Mutter zu groß geworden. Ihre Beziehung mit dem selbst ernannten Schamanen Durek Verrett aus den USA hatte im letzten Jahr für viel Wirbel und schlechte Presse gesorgt. Märtha Louise legte ihre Gründe auf Norwegisch und Englisch auf Instagram dar.

Besonders kritisch fanden viele, dass Verrett in einem Buch Krebs-Erkrankungen als bewusste Wahl darstellt. Über seine Website verkauft er zudem als „Geist-Optimierer“ beworbene Medaillons, die angeblich gegen Covid-19 helfen sollen. Die ausgebildete königliche Physiotherapeutin an seiner Seite bezeichnet sich selbst als „Heilerin“ und gibt an, mit Engeln Kontakt zu haben - eine Gabe, die sie durch Kurse und Bücher weiterzugeben versucht.

Prinzessin Märtha Louise und ihre Position im norwegischen Königshaus Märtha Louise ist das älteste Kind von König Harald V. und Königin Sonja von Norwegen. In der Thronfolge steht sie an vierter Stelle nach Thronfolger Kronprinz Haakon und dessen beiden Kindern Ingrid Alexandra von Norwegen (18) und Sverre Magnus von Norwegen (16). Märtha Louise von Norwegen war von 2002 bis 2017 mit dem Schriftsteller Ari Behn (47, † 2019) verheiratet, aus der Ehe stammen die drei Töchter Maud Angelica (19), Leah Isadora (17) und Emma Tallulah (14). Märtha und Durek führen aktuell noch eine Fernbeziehung, ihre Umzugspläne für die USA hatte die Prinzessin auf Eis gelegt, um für Familie und Königshaus da zu sein.

Im Jahr 2002 verlor sie bereits die Anrede als „Königliche Hoheit“

Die Tochter von König Harald (85) und Königin Sonja (85) eröffnete 2007 gemeinsam mit einer Freundin in ihrer Heimat Norwegen eine „Engelsschule“ und hat schon Bücher zu den Themen Hochsensibilität und Schutzengel verfasst. Laut Palast verpflichteten sich die Prinzessin und ihr Verlobter nun dazu, bei ihren geschäftlichen Aktivitäten sowie in ihren Internet-Auftritten und Medien auf jeden Bezug zur königlichen Familie zu verzichten.

Auf diese Weise solle eine „Trennlinie gezogen werden, um kommerzielle Aktivitäten klarer vom norwegischen Königshaus zu trennen“, hieß es in der Erklärung. Die Königsfamilie um Kronprinz Haakon (49) habe „großes Vertrauen zum norwegischen Gesundheitssystem und den Gesundheitsbehörden“. „Bewährtes medizinisches Wissen und wissenschaftliche Forschung“ seien von großer Bedeutung. Märtha Louise hatte schon öfter geäußert, in die Vereinigten Staaten ziehen zu wollen, hatte die Pläne dann 2021 wieder verworfen. Verwendete Quellen: AFP, Instagram @princessmarthalouise, people.com