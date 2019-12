„taff“-Moderatorin Rebecca Mir begeistert Fans immer wieder mit Wow-Fotos bei Instagram. Hinter dem jetzigen steht ein Trick.

Update vom 26. Oktober 2019: Rebecca Mir hat mal wieder ein Wow-Foto bei Instagram gepostet. Es zeigt sie im glamourösen Glitzer-Kleid. Viele schauen aber zunächst an die Stellen, an denen KEIN Stoff zu sehen ist. Denn die TV-Moderatorin verzückt durch einen Kracher-Ausschnitt. Für den musste ein Trick herhalten: „Klebeband ist meine #bffe“, schreibt sie, wobei „bffe“ für „Best friend forever“ steht. Soll heißen: Sie musste ihre Oberweite festpappen, damit nichts verrutscht.

„Super schönes Bild“, schwärmt GNTM-Star Barbara Meier. „Ok das nenne ich ne Ansage“, schreibt Tanz-Star und Rebeccas Ehemann Massimo Sinató. Und auch die weniger prominenten Follower sind vom Rebecca-Mir-Foto begeistert. „Das Foto ist echt großartig geworden, du bist immer wieder toll anzusehen“, „Da stimmt alles“ und ganz viele „Wow“s und Flammen-Emojis sind in den Kommentaren zu erblicken.

Rebecca Mir: TV-Moderatorin zeigt sich enorm verführerisch auf Fotos

Update vom 1. September 2019: Rebecca Mir hat nachgelegt bei Instagram. Nach dem Oben-ohne-Foto, das kürzlich die Follower verzückte, folgte ein neues Wow-Bild. In der Vorschau sieht sie auch da hüllenlos aus - doch der erste Blick trügt. Sie hat was an, ihr rutscht nur das Top runter. Doch nicht etwa ihre blanken Schutern sind Blickfang Nummer 1 - sondern ihr Gesicht.

„Du bist eine Traumfrau, in deinen Augen will man einfach nur versinken und deine Fröhlichkeit macht dich nochmal so schön“, baggert ein Fan. „Du siehst aus wie Pocahontas“, meint ein anderer.

Ach, und eine wichtige Fan-Frage blieb zunächst ungeklärt: „Rebecca welche Gesichtscreme verwendest du?“

Rebecca Mir: „taff“-TV-Moderatorin mit extraheißem Oben-ohne-Foto - Ihre Fans sind begeistert

Unser Artikel vom 13. August 2019:

München - So freizügig präsentiert sich ProSieben-Frau Rebecca Mir selten. Ein neues Foto auf Instagram zeigt die „taff“-Moderatorin oben Ohne. Ganz nach dem Motto „Ein schöner Rücken kann auch entzücken“, blickt die 27-Jährige sinnlich über ihre unbedeckte Schulter in die Kamera. Dabei verzichtet sie weitgehend auf Make Up und trägt die Haare einfach offen. Ihre Modelqualitäten hat die geborene Aachenerin schon im Jahr 2011 bei Heidi Klums Castingshow „Germanys Next Topmodel“ unter Beweis gestellt. Damals verpasste Rebecca Mir den Sieg nur knapp und landete hinter Siegerin Jana Beller.

Rebecca Mir oben ohne: Instagram-Follower schwärmen vom „Naturwunder“

Ihre knapp 500.000 Instagram-Follower sind von dem natürlichen und sinnlichen Look begeistert und überschlagen sich mit Komplimenten für die Fernsehmoderatorin. „Was für ein Naturwunder“, „Wow, Hammer“, „Wunderschön“ oder „Holla die Waldfee“, finden Rebeccas Fans.

taff-Kollegin lässt für Rebecca Mir ein „gefällt mir“ da

Auch Partner Massimo Sinato (38), den sie während der gemeinsamen Teilnahme in der RTL-Show „Let‘s Dance“ im Jahr 2012 kennengelernt und drei Jahre später geheiratet hatte, kann sich einen Kommentar zu dem Bild nicht verkneifen. „Traumfrau“, schreibt er unter den Post seiner Ehefrau. Dem können zahlreiche weitere User nur zustimmen. Insgesamt haben rund 12.500 User beim Blick auf das Fotos auf „Gefällt mir“ geklickt (Stand 13. August 2019), darunter auch Rebecca Mirs „taff“-Kollegin Annie Carpendale. Mit Massimo Sinato trat das hübsche Model auch bei der „Let‘s Dance“-Staffel von 2019 als Kandidatenpaar auf. Besonders punkten konnte Rebecca Mir dort mit einem heißem Show-Outfit.

