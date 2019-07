Queen-Sohn am Pranger: Royals droht riesiger Skandal - Elizabeth wütet

Der Sohn von Queen Elizabeth II. sorgt derzeit für negative Schlagzeilen. Prinz Andrew soll in den Missbrauchs-Skandal um den US-Milliardär Jeffrey Epstein verwickelt sein und sich mit einer Minderjährigen eingelassen haben.

London - Dem britischen Königshaus könnte ein Skandal enormen Ausmaßes bevorstehen. Wie mehrere Medien unter Bezug auf den britischen Globe berichten, könnte Prinz Andrew, der Sohn von Queen Elizabeth II. in die Missbrauchsvorwürfe um Jeffrey Epstein involviert sein.

Queen-Sohn Prinz Andrew: Missbrauchs-Skandal um US-Milliadär Jeffrey Epstein

Hintergrund ist die erneute Anklage gegen den milliardenschweren US-Unternehmer Jeffrey Epstein. Der 66-Jährige soll den Vorwürfen der New Yorker Staatsanwaltschaft zufolge Dutzende minderjährige Mädchen missbraucht haben. Zudem habe er zwischen 2002 und 2005 laut der am Montag veröffentlichten Anklageschrift in New York und Florida einen illegalen Sexhandelsring aufgebaut.

Einige der Mädchen seien erst 14 Jahre alt gewesen, mit großen Summen Bargeld angelockt und dazu verleitet worden, weitere Mädchen heranzuschaffen. Die Ermittler berichteten, sie hätten bei Durchsuchungen in Epsteins Anwesen in Manhattan hunderte Nacktbilder gefunden.

Queen-Sohn Prinz Andrew: Vorwürfe gegen hochrangige Persönlichkeiten

Einem Bericht der New York Post zufolge, sollen hochrangige Politiker, mächtige Geschäftsleute und andere führende Persönlichkeiten in die Affäre verwickelt sein - darunter auch Prinz Andrew (59). Das mutmaßliche Opfer, Virginia Giuffre (35), soll erst 15 gewesen sein, als sie von Epstein engagiert wurde. Damals habe sie in Donald Trumps Luxus-Club „Mar-a-Lago“ (Florida) Handtücher verteilt. In den Jahren 2001 und 2002 habe sie auf Druck Epsteins insgesamt dreimal mit dem Prinzen geschlafen. Zweimal im Alter von 17, das dritte Mal als sie volljährig gewesen sei, so ihre eigenen Ausführungen. Vorgelegte Flugprotokolle sollen belegen, dass sich der Herzog von York und Virginia Giuffre jeweils am selben Ort befanden.

+ Prinz Andrew macht derzeit negative Schlagzeilen. © dpa / Andy Rain

Mehreren Medien, darunter auch der Bild-Zeitung liegt ein Foto aus dem Jahr 2001 vor, das zeigt, wie Prinz Andrew seinen Arm um die Taille der damals 17-jährigen Virginia legt. Das Foto soll in der Wohnung von Ghislaine Maxwells, dem mutmaßlichen Zuhälter von Epstein, entstanden sein. Wie die Bild von einem Beamten erfahren haben will, denke das FBI ernsthaft über eine Vernehmung von Prinz Andrew nach.

Queen-Sohn Prinz Andrew könnte mehrjährige Haftstrafe drohen

Sex mit Minderjährigen ist in den USA eine Straftat. Dem Prinzen droht im Falle einer Verurteilung eine Haftstrafe von bis zu fünf Jahren. Das britische Königshaus soll indes alle Vorwürfe zurückgewiesen haben. Nach Aussagen von Palast-Angestellten soll die Queen aber mehr als wütend sein.

Video: Til Schweiger filmt unerlaubt Minderjährige dann bekommt er es mit ihrer Mutter zu tun

Schlagzeilen macht derzeit auch Herzogin Meghan: Ein Detail bei öffentlichen Auftritten sorgt für Spekulationen.

va