Queen Elizabeth schockt „Akte X“-Star Gillian Anderson bei Polo-Tunier  

Bei einem Polo-Turnier sorgte ausgerechnet ein Gast der Queen für einen Schockmoment. Der Patzer auf der VIP-Tribüne bringt Akte „X“-Star Gillian Anderson völlig aus der Fassung.

Egham - Elizabeth II. (93) ist bekanntermaßen eine absolute Pferde-Närrin. So war die Queen am vergangenen Wochenende natürlich beim Polo-Turnier, dem „Royal Windsor Cup 2019“, zu gegen. In der Royal Box verfolgte die 93-Jährige das Turnier. In einem auffälligen pinken Kombination aus Mantel und passendem Hut empfing die Königin ausgewählte Promi-Gäste.

Doch dort hatte die Queen einen unerwarteten Kontakt mit einem Polo-Gast. Ein schwarzer Schal landete plötzlich auf der royalen Schulter und im Gesicht. Was für ein Fauxpas!

Queen sorgt für Schnappatmung bei „Akte X“-Star

„Akte X“-Schauspielerin Gillian Anderson (50), die auch unter den ausgewählten Gästen war, konnte den Schreck über diesen Vorfall nicht verbergen. Ihre Mimik über diesen Patzer spricht Bände. Anderson kann es offensichtlich nicht fassen, was sich gerade vor ihren Augen abspielt.

Queen Elizabeth wollte gerade die Tribüne verlassen und in eine vorfahrende Kutsche einsteigen als ihr ein dunkler Stoff ins Gesicht und auf die Schulter weht. Das Pikante an dem Missgeschick: Der Schal gehörte nicht der Queen, sondern einem Gast der genau in diesem Moment hinter der Königin von England stand. Während auf der Tribüne fast schon Panik ausbricht, bleibt die Queen völlig gelassen. Contenance ist eben alles. Sie bleibt ungerührt und setzt ihren Weg über die Treppe einfach fort.

So entschuldigt sich der Gast bei Queen Elizabeth II.

Der Schal gehörte dem japanischen Musiker Yoshiki Hayashi (53). Kurz nach dem Patzer postete er auf Instagram seine Entschuldigung: „Es tut mir so leid, was passiert ist, aber eine Windböe trat plötzlich auf. Ich habe danach mit der Queen gesprochen und Ihre Majestät war sehr herzlich“, schreibt Hayashi auf seinem Instagram-Account. Auf den Fotos ist zu sehen, dass er auch nicht glauben kann, was in diesem Moment passiert.

