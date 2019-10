Sie kann alle Songs mitsingen: Das ist die Lieblingsband der Queen

Eines der vielen Geheimnisse um die Queen wurde kürzlich gelüftet. Demnach avanciert die britische Monarchin zum Fan-Girl, wenn sie eine bestimmte Band hört.

London - Die dienstälteste amtierende Monarchin der Welt sitzt mittlerweile seit 67 Jahren auf dem britischen Thron und führt seit jeher ein Leben voller Widersprüche - obwohl sie zu den privilegiertesten Menschen der Welt zählt, fehlt es ihr gänzlich an politischer Macht. Eines ist Queen Elizabeth II. in all der Zeit allerdings gelungen wie keiner vor ihr: Sie verbirgt ihr Privatleben vor der Außenwelt und hütet somit zahlreiche Geheimnisse.

Trotzdem gelangen natürlich immer wieder kuriose Fakten über die Königin an die Öffentlichkeit - so soll die Queen ihren Geburtstag laut FOCUS gleich zweimal im Jahr feiern, weder Pass noch Führerschein brauchen und eine Zündkerze wechseln können.

Queen Elizabeth II.: Vergangenheit mit George Michael und Andrew Ridgeley

Das britische Online-Magazin „New Idea“ lüftete kürzlich nun ein weiteres, interessantes Geheimnis um das Staatsoberhaupt: Die Queen ist demnach ein leidenschaftlicher Fan der Band „Wham!“ Wie das Magazin berichtet, kann die Monarchin nicht nur alle Hits ihrer Lieblingsmusiker mitsingen - sie wollte das Gesangsduo auch unbedingt treffen.

Bandmanager Bryan Morrison beschreibt das Ausmaß royaler Fanliebe

Als George Michael und Andrew Ridgeley gerade am Zenith ihrer Karriere angelangt waren, erfuhr ihr Bandmanager Bryan Morrison, wie dringend die Queen „Wham!“ kennenlernen wollte: „Durch einen Emissär habe ich mitbekommen, dass die Queen wusste, dass ich der Manager von ‘Wham!‘ war und dass sie die Band unbedingt treffen wollte“, heißt es in Morrisons Memoiren, die erst kürzlich und damit elf Jahre nach seinem Tod veröffentlicht wurden.

Und die Queen wäre nicht die Queen, wenn sie ihren Einfluss in einem solchen Fall nicht nutzen würde: 1985 kam es auf einem Poloturnier endlich zu dem heiß ersehnten Treffen mit ihren Idolen. „Zu meinem Erstaunen und meiner Freude wurde schon bei der Begrüßung deutlich, dass die Queen alle Hits von WHAM! kennt und viel Zeit damit verbracht hat, ihre Songs zu hören“, schreibt Morrison weiter. Die Queen gilt grundsätzlich als großer Musikliebhaber - zu ihren weiteren Lieblingen zählen unter anderem die Beatles, Spice Girls und Madonna.

