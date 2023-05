Prosieben reduziert TV-Programm ab sofort drastisch – auch „TV Total“ betroffen

Von: Anna Quasdorf

Der TV-Sender Prosieben wirbelt sein Programm ordentlich durch. Sendungen verschwinden in der Sommerpause – dafür kommen Wiederholungen.

Deutschland – Prosieben ändert sein Programm ab Juni und füllt den Mittwochabend mit Wiederholungen von zwei beliebten Shows: „Die! Herz! Schlag! Show!“ und „Balls“. Doch diese sind nur Wiederholungen der vergangenen Staffeln, weiß RUHR24.

„TV Total“ geht bei Prosieben in die Sommerpause – Wiederholung von Show kommt dafür

Der Sender reduziert sein Programmangebot drastisch und präsentiert nur noch an zwei Werktagen frische Inhalte. Am Dienstagabend wird „Wer ist das Phantom?“ ausgestrahlt, während Steven Gätjen den Sendeplatz um 20.15 Uhr am Mittwochabend übernimmt.

„TV total“ verabschiedet sich am 31. Mai in eine dreimonatige Sommerpause, und ab dem 7. Juni wird „Die! Herz! Schlag! Show!“ im Programm zu sehen sein. Prosieben zeigt alle vier Folgen, die erstmals im Sommer 2020 ausgestrahlt wurden (alle News zu Promis und TV bei RUHR24).

„Die! Herz! Schlag! Show!“ bei Prosieben: Nur eine Staffel wegen schlechter Quoten?

In verschiedenen Spielrunden müssen Promi-Teams versuchen, ihren Puls unter einer bestimmten Grenze zu halten. In der ersten Folge treten Panagiota Petridou, Simon Gosejohann und Paul Janke gegen Nico Santos, Lilly Becker und Mario Basler an. Vor drei Jahren erzielte „Die! Herz! Schlag! Show!“ akzeptable Einschaltquoten mit durchschnittlich 1,21 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 9,9 Prozent in der Zielgruppe, berichtet quotenmeter.de.

Der Grund, warum bisher keine neuen Folgen produziert wurden, dürfte auch mit dem deutlichen Abwärtstrend im Verlauf der Staffel zu tun haben. Während die erste Folge noch einen Marktanteil von 11,3 Prozent erreichte, fiel das Finale auf nur 8,9 Prozent. Auch das Interesse ging von 1,36 Millionen auf 1,11 Millionen Zuschauer zurück. Eine weitere Show soll jetzt nach einem Jahr wieder ausgestrahlt werden.

„Zervakis & Opdenhövel. Live.“ in der Sommerpause: Christian Düren übernimmt bei Prosieben

Im Anschluss an die fast dreistündige Show wird ab dem 7. Juni die Spielshow „Balls – für Geld mache ich alles“ gezeigt, die „Zervakis & Opdenhövel. Live.“ ersetzt. Das Prosieben-Journal verabschiedet sich zusammen mit Sebastian Pufpaff in die Pause (alle TV-News bei RUHR24).

Die Moderatorin Linda Zervakis und der Moderator Matthias Opdenhövel pausieren in den nächsten Wochen. © Felix Hörhager/dpa

Die Sendung wird von Christian Düren moderiert und stellt Kandidaten vor die Herausforderung, sich freiwillig verschiedenen Aufgaben zu stellen, um Geld zu verdienen. Dabei überschreiten die Aufgaben oft die Grenzen des guten Geschmacks. Auch die Doppelfolgen ab 22.55 Uhr sind Wiederholungen aus dem Jahr 2020.