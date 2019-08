Marlene Lufen zeigt sich im Badeoutfit - so kennen wir sie gar nicht aus dem TV

So schön ist Marlene Lufen im Urlaub.

So kennen wir sie aus dem Fernsehen gar nicht: Marlene Lufen zeigte sich am Pool besonders freizügig - ein Trick der Sat.1-Moderatorin.

Marlene Lufen gesteht es selbst auf ihrer Instagram-Seite: Es sei ein „ganz mieser Trick“. Gemeint ist das neue Foto, das sie auf ihrem Profil postete. Die attraktive Sat.1-Moderatorin präsentiert sich am Pool im knappen schwarzen Badeanzug. Ziemlich freizügig für die Frau aus dem Frühstücksfernsehen, auch wenn wir von so mancher Kollegin noch tiefere Ausschnitte gewohnt sind - nicht wahr, Frau Blumhagen?!

Aber zurück zu diesem Foto: Marlene Lufen, die bei Sat.1. schon mal mit einer ziemlich vulgären Aktion vor der Kamera auffiel, will mit diesem sexy Foto nur Werbung für ihre neue Sendung machen. Ab Freitagabend moderiert sie zusammen mit Jochen Schropp die TV-Show „Promi Big Brother“. So räumt sie auf Instagram ein: „Dieses Foto hat rein gar nichts damit zu tun.“ Es handelt sich offenbar um ein Urlaubsfoto aus ihrem Privatarchiv, wenn man den Hashtags Glauben schenken darf. Aber die Aufmerksamkeit im Netz ist ihr so sicher.

Marlene Lufen mit Badeanzug-Foto - ihre Kolleginnen schwärmen

Ziemlich frech - doch ihren Followern gefällt das Foto natürlich. Allen voran ihren Frühstücksfernsehen-Kolleginnen - ja auch Vanessa Blumhagen. „Love that picture! And you“, kommentiert sie - und verspricht, auch einzuschalten. Alina Merkau antwortet mit einem Kompliment: „Hottie!“ Und Ex-Bachelorette Monica Meier-Ivancan lobt: „Schöner Trick!“

Ebenfalls freizügig wie nie zeigte sich Daniela Büchner. Die Witwe von Kult-Auswanderer Jens Büchner wagte ein Akt-Shooting und erhitzte damit die Gemüter der Fans.

Auch eine andere Moderatorin sorgt für Schlagzeilen. TV-Moderatorin Elke Hofmann erlitt einen Schlaganfall beim Zahnarzt, nun muss sie mit ihrer Angst leben.

Frecher TV-Kollege lästert über Marlene Lufens freizügiges Pool-Foto

Nur ProSieben-Moderator Thore Schölermann (u.a. bekannt aus „The Voice“) gibt sich ganz unbeeindruckt von den Reizen der 48-Jährigen: „Wer fällt denn auf sowas rein...“

Sängerin Fernanda Brandao zeigt sich nun knapp bekleidet, in einem Mini-Bikini. Doch der Knack-Po ist nicht das einzige Detail, Fans spekulieren nun. Auch eine weitere TV-Moderatorin sorgt gerade für Aufsehen: Sophia Thomalla zeigt eine ganz andere Seite von sich - woraufhin Til Schweiger schier ausrastet.

Im Februar gab es bei einem Interview von Marlene Lufen im Sat.1-Frühstücksfernsehen einen Eklat. Sie ging einen Gast mit harten Worten an. Auch GNTM-Kandidatin Theresia Fischer aus Hamburg ist bei Promi Big Brother 2019 dabei. Darüber berichtet nordbuzz.de*.

Video: Das sind die Kandidaten von „Promi Big Brother 2019“

mag

*nordbuzz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.