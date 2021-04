Prinzessin Victoria von Schweden: Hält König Carl Gustaf sie bereit für den Thron?

Künftige Königin

König Carl Gustaf feiert heute, am 30. April 2021 seinen 75. Geburtstag. Der schwedische Monarch blickt auf 48 Jahre im Dienste der Krone zurück. Kronprinzessin Victoria steht bereit. Übergibt er ihr bald die Krone?

Stockholm – Bei Aufnahmen zum preisgekrönten schwedischen Podcast „Värvet“ spricht der Komiker Kristoffer Triumf (46) mit König Carl Gustaf (75). Zunächst geht es um allgemeine Themen wie die Coronakrise, dann aber auch um seine Tochter Victoria (43), die Kronprinzessin Schwedens. Der Monarch kann an diesem runden Geburtstag * auf ein halbes Jahrhundert royale Aktivität zurückblicken und die Frage, wann er sich aus dem öffentlichen Leben zurückziehen will, ist nicht aus der Luft gegriffen. Prinzessin Victoria wird ihm dann auf den Thron folgen. Sie hatte Zeit sich darauf vorzubereiten, die Frage ist also eher, wann der amtierende König bereit ist, das Zepter an seine Tochter weiterzureichen. Hält er die Kronprinzessin bereit für den Thron?* (24royal.de berichtet)

Humor hat der schwedische König, das muss man ihm lassen. Es sei ihm schon aufgefallen, dass er fast immer der Älteste sein. Als er sein Amt antrat, sei das umgekehrt gewesen. Mit 27 war er fast immer und überall der Jüngste. Er sei mit dem Alter selbstbewusster geworden und nehme die Dinge etwas gelassener, resümiert er über die vergangenen Jahre.