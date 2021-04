Prinzessin Sofía von Spanien: Übernimmt sie künftig mehr royale Aufgaben?

Königlicher Nachwuchs

+ © Clara Margais/dpa Prinzessin Sofía von Spanien könnte schon bald mehr royale Pflichten an der Seite ihrer Mutter Letizia übernehmen. © Clara Margais/dpa

Die jüngste Tochter von König Felipe VI. feierte kürzlich ihren 14. Geburtstag. Gut möglich, dass Prinzessin Sofía schon bald einigen repräsentativen Aufgaben nachgehen wird.

Madrid – Leonor von Spanien (15) steht schon eine ganze Weile immer öfter im Fokus und übernimmt nach und nach mehr königliche Pflichten. Immerhin wird sie als Prinzessin von Asturien eines Tages ihren Vater Felipe VI. (53) und ihre Mutter Letizia (48) beerben und Königin von Spanien werden. Ihre jüngere Schwester Prinzessin Sofía (14) zieht mittlerweile aber auch das Interesse der Öffentlichkeit auf sich.

Prinzessin Leonor wird im kommenden Schuljahr auf das renommierte UWC Atlantic College in Wales wechseln und ihre spanische Heimat vorerst verlassen. Möglicherweise wird Sofía dann mehr royale Pflichten übernehmen*, als Repräsentantin der spanischen Krone weiter in der Mittelpunkt rücken und ihre Schwester bei verschiedenen Anlässen vertreten oder unterstützen. Ein baldiger erster Solo-Termin, wie ihn Leonor unlängst in Madrid absolvierte, ist ebenfalls nicht unwahrscheinlich.