Sofia von Schweden: Warum fehlte sie bei Victorias Geburtstagsfeier?

Party ohne Prinzessin

Während die anderen Royals Victorias Geburtstag feierten, fehlte von Prinzessin Sofia jede Spur (Symbolbild).

Der Geburtstag von Kronprinzessin Victoria wurde in diesem Jahr als großes Familienfest begangen. Prinzessin Sofia glänzte allerdings durch Abwesenheit.

Öland – Prinzessin Madeleine (39), Chris O‘Neill (47), König Carl XVI. Gustaf (75), Königin Silvia (77), Prinz Carl Philip (42), Prinz Daniel (47), Prinzessin Estelle (9) und Prinz Oscar (5) – sie alle feierten zusammen mit Victoria von Schweden deren 44. Geburtstag. Ein Familienmitglied fehlte allerdings in der royalen Runde.

Zwar konnte das Fest zu Kronprinzessin Victorias Geburtstag aufgrund der Corona-Pandemie nicht ganz so groß ausfallen, wie es sich die Thronfolgerin vielleicht gewünscht hätte, all ihre Lieben hatte sie an ihrem Ehrentag jedoch an ihrer Seite. Zumindest fast alle.

Während Prinz Carl Philip zusammen mit den anderen Gästen am Abend beim sogenannten Victoria-Konzert in der Burgruine Borgholm anzutreffen war, war von seiner Ehefrau weit und breit nichts zu sehen. Vor wenigen Tagen erst hatte die 36-Jährige auf Schloss Solliden noch zusammen mit ihrer Familie einen Auftritt der schwedischen Sängerin Carola (54) besucht. Zur Geburtstagsfeier ihrer Schwägerin Victoria war Prinzessin Sofia nun aber nicht erschienen*. Was steckt dahinter? *24royal.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.