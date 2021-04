Prinzessin Madeleine & Chris O’Neill: Sie haben ihre Corona-Impfung erhalten

Neuigkeiten aus Miami

+ © Patrik C Österberg/Imago Prinzessin Madeleine und Chris O’Neill wurden in den USA bereits gegen das Coronavirus geimpft. © Patrik C Österberg/Imago

Die schwedische Prinzessin Madeleine und ihr Ehemann Chris O’Neill haben kürzlich ihre erste Corona-Impfung verabreicht bekommen. Das bestätigte eine Sprecherin des Königshauses.

Miami – Prinzessin Madeleine (38) und Chris O’Neill (46) haben sich in ihrer Wahlheimat Florida gegen das Coronavirus impfen lassen. In den USA gibt es für Erwachsene keine bestimmte Reihenfolge mehr, nach der die Impfdosen verteilt werden. Wer sich impfen lassen möchte, kann das jederzeit tun. Das Paar lebt schon seit einigen Jahren in den Vereinigten Staaten. Nach einem Zwischenstopp in New York City sind die beiden mit ihren drei Kindern Leonore (7), Nicolas (5) und Adrienne (3) in Miami ansässig geworden.

In der europäischen Heimat von Madeleine war die Familie seit 2019 nicht mehr. Über zeitnahe Besuchspläne wird schon länger spekuliert. „In einigen Teilen der Vereinigten Staaten ist das Impfprogramm weit vorangeschritten. Die Prinzessin und ihre Familie waren seit eineinhalb Jahren nicht in Schweden. Es bleibt die Hoffnung, dass es in diesem Sommer möglich sein wird, dass sie nach Schweden kommen", zitiert das Portal „Royal Central" die Informationschefin des Königshauses. Nach der Corona-Impfung von Prinzessin Madeleine und Chris O'Neill* könnte eine baldige Heimreise zumindest schon mal etwas entspannter geplant werden.