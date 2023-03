Prinzessin Kate kopiert Meghan Markle Styling-Strategie für Business-Looks

Von: Annemarie Göbbel

Teilen

Es war ein schlichter Look, den Prinzessin Kate da trug, trotzdem erinnerte er verdächtig an Meghan Markles eleganten strategischen Business-Chic.

London – Prinzessin Kate (41) kam nach London, um das erste Treffen ihrer neuen Business Taskforce für die Royal Foundation zu veranstalten. Für ihr Herzensprojekt Early Childhood hatte sich die Prinzessin von Wales in die City von London aufgemacht, um sich mit Wirtschaftsführern auszutauschen. Zu diesem Anlass wich die dreifache Mutter von ihrer sonst farbenfrohen Styling-Agenda ab und verblüffte im Business-Styling, das in seiner Finesse doch sehr an die Herzogin von Sussex (41) erinnerte.

Auf die Details kommt es an: Ein Teil an Meghan ist meisten besonders hochwertig

In einer schmalen schwarzen Zigarettenhose machte die Ehefrau des Thronfolgers Prinz William (40) in Kombination mit weißem hochgeschlossenem Unterteil und einem einreihigen elfenbeinfarbenen Blazer ihrer Lieblingsmarke Alexander McQueen für 2.190 Dollar (2.0 Euro) eine elegante Figur. Der Trick, den Meghan benutzt, um besonders edel auszusehen, verlieh auch Kate den letzten Schliff. Zu ihren bewährten Gianvito Rossi-Pumps für 630 Pfund (716 Euro) und atemberaubende Asprey-London-Ohrringe für sagenhafte 5.000 Pfund (5.680 Euro) wurde Kate zum hochkarätigen Gegenüber.

Elegant, stilvoll und modern: Die schönsten Outfits von Kate Middleton Fotostrecke ansehen

Vergleicht man den royalen Stil von Kate und Meghan, so ist die Prinzessin von Wales in der Regel deutlich experimentierfreudiger mit diversen Silhouetten und ausgefallenen Mustern unterwegs. Am Commonwealth Day trug die dreifache Mutter einen Zweiteiler von Erdem Moralioğlu (46) im Stil der 1940er-Jahre mit Rock und passender Schößchenjacke. Meghan Markle hingegen ist eine Liebhaberin minimalistischer Kleidung, die mit edlen Einzelteilen auf zeitlose Looks setzt.

Prinzessin Kate macht wegen ihrer Designer-Kombinationen mit schlichten Marken von sich reden

Doch modische Verspieltheit war zu dem Anlass nicht gefragt, so setzte sie auf schlichte Raffinesse und protzte, statt zu kleckern. „Von der Schwangerschaft bis zum fünften Lebensjahr entwickelt sich unser Gehirn in einem erstaunlichen Tempo, schneller als in jedem anderen Alter. In dieser Zeit legen wir die Grundlagen und Bausteine für unser Leben. In dieser Zeit lernen wir uns selbst zu verstehen, andere zu verstehen und etwas über die Welt, in der wir leben, zu erfahren“, erklärte Kate den potenziellen Spendern ihr Projekt und warum es jeden Cent wert ist.

Meghan Markle setzt vielfach auf schlichten Business-Look in Schwarz-Weiß-Kombinationen aus schmalen Hosen, Pumps und elegantem Oberteil. Prinzessin Kate trug bei ihrem letzten Termin ebenfalls diesen Mix (Fotomontage). © PPE/Imago & i-Images/Imago & Anwar Hussein/Imago

Im Styling-Olymp ist Prinzessin Kate ohnehin längst angekommen. Ihre überraschenden Mixes aus Designerfashion und Schmuckstücken oder Blazern von der Stange überzeugen High Society wie Streetstyler gleichermaßen. Auch Blumenkleidchen müssen bei der Vorzeige-Royal nicht immer gleich ein Vermögen kosten. Ihre Kinder dürfen in Marken wie Zara oder H&M-Styles zu royalen Events gehen und lösen damit immer wieder Begeisterungsstürme aus. Prinzessin Charlotte (7) wird dank ihrer Mutter schon als teuerste Prinzessin gehandelt. Verwendete Quellen: hellomagazin.com, Instagram