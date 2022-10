Prinzessin Kate besucht Mütter auf Wöchnerinnenstation

Prinzessin Kate war auf einer Geburtsstation zu Gast. © Andrew Matthews/PA Wire/dpa

Erster öffentlicher Solo-Termin nach der Trauerphase für die Queren: Prinzessin Kate besuchte die Geburtststation eines Krankenhauses.

Guildford - Prinzessin Kate hat sich auf einer Wöchnerinnenstation im englischen Guildford mit Müttern und deren Babys getroffen.

Die 40-Jährige habe sich dort über die ganzheitliche Versorgung von Schwangeren und Müttern informiert, hieß es in einer Meldung der britischen Nachrichtenagentur PA.

Die Prinzessin von Wales, wie sie seit dem Tod von Queen Elizabeth II. heißt, trug bei dem Besuch am Mittwoch ein gegürtetes gelbes Kleid. Die Wöchnerinnenstation des Royal Surrey County Hospitals in Guildford hatte zuvor einen Preis der UN-Kinderhilfswerks Unicef für ihre Arbeit zum Stillen und zu Eltern-Kind-Beziehungen erhalten. Jedes Jahr werden dort etwa 3000 Babys versorgt.

Prinzessin Kate besuchte die Entbindungsstation des Royal Surrey County Hospital. © Alastair Grant/AP Pool/dpa

Bei dem Besuch handelte es sich um den ersten Solo-Auftritt Kates in der Öffentlichkeit seit dem Tod der Queen am 8. September. Kate hatte ihre drei Kinder George (9), Charlotte (7) und Louis (4) allesamt im privaten Lindo-Flügel des St.-Mary-Hospitals in London auf die Welt gebracht. Seitdem wird fleißig spekuliert, ob sie und Ehemann Prinz William (40) noch ein viertes Kind haben werden. dpa