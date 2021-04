Prinzessin Diana: Ihr „Shame Bike“ wird versteigert

Rad soll 23.000 Euro bringen

+ © dpa/PA Im Urlaub auf Scilly Isles war eine Radtour der vier Royals kein Bruch der Etikette © dpa/PA

Nach ihrer Verlobung mit Prinz Charles verkaufte Diana ihr blaues Fahrrad, obwohl sie es liebte. Die Erwartung an den Auktions-Preis des Fahrrads sind deshalb hoch.

Kensington – Als die spätere Prinzessin Diana (36, † 1997) noch als Kindermädchen arbeitete, cruiste sie mit ihrem blauen Raleigh Traveller aus den 70er Jahren unbeschwert durch den Londoner Stadtteil Kensington. Damit war Schluss, als sie sich 1981 mit Prinz Charles (72) verlobte. Denn kurz nach der Verlobung geriet das Rad in die Schlagzeilen. Königliche Berater fanden Radausflüge unangemessen für die künftige Princess of Wales. Das Bike ging als „Schandrad“ in die Memoiren ein und bedeuteten für Diana eine Vorahnung auf die Beschränkung ihrer Freiheit als Mitglied der königlichen Familie. Das Rad wird online versteigert und bringt alte Emotionen an den Tag. (24royal.de berichtet)*.

Das Fahrrad, das jetzt die Gemüter bewegt, war wie neu, denn Mr. Stonehill lagerte es 27 Jahre in einer Garage, bevor er es 2008 plötzlich für nur 211 britische Pfund (etwa 245 Euro) verkaufte. Sogar der Originalbrief dieses Verkaufs liegt dem Dreigang-Rad bei.