Prinz Louis feiert seinen 3. Geburtstag: Der Mini-Royal kommt in den Kindergarten

Ein neuer Lebensabschnitt

Prinz Louis ist das jüngste Kind von Herzogin Kate und Prinz William.

Prinz Louis hat einen aufregenden Tag hinter sich! Das Geburtstagskind, das heute drei Jahre alt wird, besucht jetzt den Kindergarten.

London – Nach dem Abschied von Prinz Philip (99, † 2021) kehrt die Royal Family langsam wieder zu ihrem Alltag zurück, Anlass zur Freude gibt der 3. Geburtstag von Prinz Louis am 23. April. Das Nesthäkchen von Herzogin Kate (39) und Prinz William (38) hat in den letzten Monaten offenbar einen beachtlichen Wachstumsschub gemacht, das verrät ein Blick auf sein offizielles Geburtstagsporträt.

Den neuen Schnappschuss von Prinz Louis hat seine Mutter Kate gemacht. Als Hobby-Fotografin drückt Herzogin Kate regelmäßig auf den Auslöser, um die wichtigen Momente im Leben ihrer Familie festzuhalten. Jedes Jahr schießt sie neue Fotos von ihren Kindern. Das Bild, das der Kensington-Palast nun auf Instagram teilte, wurde Anfang der Woche aufgenommen. Prinz Louis sitzt auf seinem roten Laufrad und blickt freudestrahlend in die Kamera. Sein Outfit ist ganz in Blau gehalten, ein passender Rucksack darf natürlich nicht fehlen. Wohin er an diesem Tag unterwegs war, verrieten Kate und William im Post auch: Die Aufnahme entstand kurz vor Prinz Louis‘ 3. Geburtstag an seinem ersten Kindergartentag*. *24royal.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.