Prinz Harrys „größter Fan“ ist tot - kurz vorher schrieb er ihr noch eine Geburtstagskarte

Es ist schon eine traurige Nachricht: Prinz Harry hat seinen „größten Fan“ in Australien verloren.

Sydney - Die 99-jährige Soldatenwitwe Daphne Dunne starb an einer Lungenentzündung, wie ihre Familie am Dienstag mitteilte. Nur wenige Tage nach ihrem 99. Geburtstag sei sie am Montag in einem Krankenhaus in Sydney friedlich eingeschlafen. Dunne war in Australien als Harrys „größter Fan“ bekannt, sie wurde mehrmals mit dem jüngeren Sohn von Prinz Charles fotografiert.

Prinz Harry trauert um Daphne Dunne - erst vergangene Woche schickte er eine Karte

Zuletzt waren Harry und Dunne sich im Oktober begegnet, als die Seniorin sich mit vielen anderen Schaulustigen vor der Oper von Sydney versammelt hatte, um dem Prinzen zuzujubeln. Vergangene Woche hatte sie zu ihrem 99. Geburtstag sogar eine Glückwunschkarte von Harry und seiner Frau Meghan bekommen.

+ Daphne Dunne - Prinz Harrys „größter Fan“ ist im Alter von 99 Jahren in Australien gestorben. © AFP / SAEED KHAN

Diese Aufmerksamkeit habe ihr "wirklich meinen Tag versüßt", sagte die Jubilarin dazu dem Fernsehsender 7NEWS. "Ich bin zwar noch nicht aus dem Krankenhaus draußen, aber durch den Brief fühle ich mich auf jeden Fall besser."

Prinz Harry und Meghan Markle hatten bei ihrer ersten großen offiziellen Auslandstour in Sydney die Baby-News verkündet.

So wurde Prinz Harry auf Daphne Dunne aufmerksam

Dunne und Prinz Harry waren sich zum ersten Mal 2015 begegnet. Harry war auf sie aufmerksam geworden, weil sie sich die militärischen Auszeichnungen ihres Mannes an die Brust geheftet hatte.

+ Prinz Harry und Daphne Dunne begrüßen sich vor der Oper von Sydney bei einem Besuch im Mai 2015. © AFP / DEAN LEWINS Lesen Sie auch: Belgische Thronfolgerin bekommt kein Geld vom Staat - Darum geht sie leer aus

AFP