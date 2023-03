Prinz Harry verteidigt seine Memoiren „Spare“ und kündigt intimen Livestream an

Von: Annemarie Göbbel

Teilen

Prinz Harry stellt sich den Fragen von Freund und Feind im Livestream. Trotz heftiger Kritik sieht er sein Buchwerk positiv. Das erwartet Leser in der Fragerunde.

New York – Prinz Harrys (38) Memoiren „Spare“ (dt. „Reserve“) wurden innerhalb eines Monats zum Bestseller, doch musste der Herzog von Sussex dafür auch jede Menge Kritik einstecken. In englischer Sprache wurde das Buch mehr als 4 Millionen Mal verkauft, wobei über 1,43 Millionen Exemplare bereits am ersten Tag des Erscheinens bestellt waren, was Harrys Werk zum am schnellsten verkauften Sachbuch aller Zeiten macht. Nun folgt sein erster großer Auftritt seit seiner Werbetour im Januar vor der Veröffentlichung des Buches.

Prinz Harry stellt sich offiziell im Livestream einer offenen Fragerunde

Damit nimmt Prinz Harry öffentlich erstmals persönlich Stellung zu einer ganzen Reihe von intimen Details und zahlreichen Anschuldigen gegenüber seiner königlichen Familie. Laut Ankündigung wird der Herzog von Sussex mit dem Mediziner und Autoren Gabor Maté (79) über das „Leben mit Verlust und die Bedeutung persönlicher Heilung“ sprechen, gefolgt von einer Live-Fragerunde. Karten sind ab 40 Euro zu haben, im Preis inkludiert ist eine gebundene Ausgabe von Harrys Werk. Interessierte erhalten nach dem Ticketkauf einen Vimeo-Link, über den der Livestream übertragen wird.

Schon im Vorfeld des Livestreams verteidigt der zweifache Vater sein Buchdebüt. „Meine Hoffnung war es, meinen Schmerz in ein Ziel zu verwandeln, und wenn das Teilen meiner Erfahrungen das Leben anderer Menschen positiv verändert, kann ich mir nichts Schöneres vorstellen“, sagte er. Er fügte hinzu, dass „dieses Buch und seine Wahrheiten in vielerlei Hinsicht eine Fortsetzung meines eigenen Weges der psychischen Gesundheit sind. Es ist ein unverfälschter Bericht über mein Leben – das Gute, das Schlechte und alles, was dazwischen liegt.“

Wer ist Gabor Maté? Gabor Maté ist ein ungarisch-kanadischer Autor, Dozent und Arzt. Herr Maté verfügt über 20 Jahre Erfahrung im Bereich Sucht und psychischer Erkrankungen. Der renommierte Suchtspezialist hat sich zudem eingehend mit Stress und der Entwicklung von Kindern beschäftigt. Seine Bücher widmen sich Seele, Sucht, verstecktem Stress und Aufmerksamkeitsdefiziten. Er wurde mit dem Civic Merit Award der Stadt Vancouver und dem Order of Canada ausgezeichnet, jeweils für seine Arbeiten zu Sucht und psychischer Gesundheit.

Prinz Harry ist mit sich und der Welt zufrieden: „Ich habe das Gefühl, dass ich genau da bin, wo ich sein soll“

Prinz Harry im Gespräch mit Gabor Maté: Am 4. März stellt sich der Herzog von Sussex den Fragen seiner Fans (Fotomontage). © Doug Peters/Imago & Screenshot @princeharrymemoir.com

Von Reue also keine Spur: „Ich schaue nach vorne und bin optimistisch. Ich habe ein wunderschönes und gesegnetes Leben – eines, das mit einer Plattform einhergeht, und damit auch mit Verantwortung, die Meghan und ich weise zu nutzen gedenken“, sagte Harry im people-Magazin. „Ich habe das Gefühl, dass ich genau da bin, wo ich sein soll, und dass wir [meine Familie] genau da sind, wo wir sein sollen. Ich glaube nicht, dass ich dieses Buch anders hätte schreiben können.“ Wäre alles so rosig, wie Harry alle glauben machen will, müsste er eigentlich keine neue Promotion-Runde für sein Buch drehen.

König Charles III. – Erstaunliche Bilder seines royalen Lebens Fotostrecke ansehen

Fakt ist, der Livestream kommt zu einem heiklen Zeitpunkt für den Herzog und die Herzogin von Sussex, deren Beliebtheitswerte seit Dezember stark gesunken sind. In der Gunst ihrer Mitmenschen sind Prinz Harry und Meghan Markle (41) in den USA auf einen historischen Tiefstand gesunken. Laut einer Umfrage sind sie dort momentan sogar weniger beliebt als der in Ungnade gefallene Prinz Andrew (63), dessen Fall noch vor der Krönung König Charles III. (74) verfilmt werden soll. Die Veranstaltung, die in Zusammenarbeit mit Harrys Verlag Penguin Random House organisiert wird, findet am Samstag, dem 4. März, um 18 Uhr deutscher Zeit statt. Verwendete Quellen: princeharrymemoir.com, dailymail.co.uk, people.com