Süßes Gerücht: Ist bei Prinz Harry und Meghan schon ein Baby unterwegs?

Prinz Harry und Herzogin Meghan sind gerade einmal ein paar Tage verheiratet und haben ihren ersten Termin als royales Ehepaar über die Bühne gebracht, da gibt es erste Spekulationen: Sie könnten schon bald zu dritt sein.

London - Die Traumhochzeit von Prinz Harry und Herzogin Meghan ist gerade einmal ein paar Tage her, da gibt es schon erste Spekulationen über das verliebte Paar: Ein royales Baby soll unterwegs sein. Das berichten zumindest die Internetportale intouch und Grazia übereinstimmend. Es wäre eine Sensation nach der traumhaften Hochzeit mit über 125.000 Fans am Pfingstsamstag.

Demnach soll es gleich mehrere Indizien dafür geben, dass das frisch getraute Paar bereits vor der Hochzeit vor rund 600 Gästen am Wochenende mit der Familienplanung losgelegt hat. Zum einen verrieten laut intouch Freunde von Herzogin Meghan, dass sie bereits aufgehört habe, zu verhüten - und dass ihr zudem öfter schlecht sei. Die Gerüchte kommen kurz nachdem das Ehepaar seinen ersten öffentlichen Auftritt hatte.

Gleich mehrere Indizien sprechen für eine Schwangerschaft von Herzogin Meghan

Des Weiteren wird ein intimer Moment zwischen den beiden während des Traugottesdienst als Indiz herangezogen: Denn zur Eröffnung hatte der Dekan von Windsor von einer Verbindung gesprochen, die als Basis für eine Familie mit Kindern diene. Dabei hatten sich die beiden einen verstohlenen Blick mit einem verräterischen Lächeln zugeworfen. Wächst im Bauch der Herzogin also bereits der nächste königliche Nachwuchs heran?

+ Das offizielle Hochzeitsbild: Prinz Harry und Herzogin Meghan umgeben von Kindern. Ein Omen? © dpa / Alexi Lubomirski

Schon möglich, denn Medienberichten zufolge soll in allerletzter Minute noch das Brautkleid geändert worden sein - es sei um die Taille etwas zu eng gewesen. Auch dies würde, genauso wie die Liebe der beiden zu Kindern, für eine Schwangerschaft sprechen. Von der Feministin zu Hausfrau und Mutter? Wohl kaum.

Wahrsager enthüllt: Prinz Harry und Meghan bekommen Zwillinge

Außerdem sind die beiden in einem Alter, in dem sie langsam loslegen müssen, soll es mit der Familienplanung noch klappen. Er ist 33 Jahre alt, sie 36. Sie war bereits einmal verheiratet, doch aus dieser Ehe gibt es keine Kinder - Grund genug, das mit Harry zu ändern, zumal die beiden als äußerst glückliches und kinderliebes Paar gelten. Dies wurde auch während der Hochzeit mit anschließender Feier deutlich. So waren Harrys Patenkinder und die Tochter seines älteren Bruders William, Prinzession Charlotte, Blumenkinder des Brautpaares.

+ Love is in the air - Prinz Harry hilft seiner Braut die Treppe aus der Kirche herunter. © dpa / NEIL HALL

Mit einem Augenzwinkern ist aber wohl diese Gerücht zu verstehen: So hat ein Promi-Wahrsager laut news.de enthüllt. Die beiden könnten Zwillinge bekommen. Damit würden sie Prinz William und seiner Ehefrau Kate in nichts nachstehen, denn die haben kurz vor der Hochzeit bereits ihr drittes Kind bekommen. Urgroßmutter Queen Elisabeth II. dürfte es freuen. Und Geld genug haben die beiden Royals auch. Dem Familienglück steht also nichts im Wege! Und auch, wenn die Spekulationen nicht stimmen sollten - sie verdeutlichen doch immerhin, dass nicht nur die Briten begierig auf den nächsten Nachwuchs im Königshaus warten.

