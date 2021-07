Prinz Harry: Kehrt er schon bald nach England zurück?

Besonderer Anlass

+ © i-Images/Imago Psychische Gesundheit ist ein Herzensthema für Prinz Harry. © i-Images/Imago

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Larissa Glunz schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Seit seinem Umzug nach Kalifornien lässt sich Prinz Harry nur selten im verregneten London blicken. Das könnte sich jedoch schon bald ändern!

Montecito – Wenn Prinz Harry (36) Kalifornien den Rücken kehrt und in den Flieger nach London steigt, sind ihm die Schlagzeilen sicher. Seine Reisen nach England haben Seltenheitswert und lösen deshalb regelmäßig ein internationales Medienecho aus.

Im Juli war Prinz Harry zum letzten Mal in seiner Heimat, lange hielt er es bei seiner Verwandtschaft allerdings nicht aus. Nur wenige Stunden nach der Enthüllung der Statue von Prinzessin Diana (36, † 1997) ging es schon wieder zum Flughafen. Wann er wieder nach London zurückkehren wird, hat der Royal-Aussteiger nicht verraten. Allerdings könnte ihn sein Job in Bälde in die britische Millionenmetropole führen.

Seit mehreren Monaten ist Harry als Chief Impact Officer bei dem amerikanischen Start-up „BetterUp“ tätig, das sich mentale Gesundheit auf die Fahne geschrieben hat und Coachings anbietet. Das Unternehmen will nun auch in Übersee an den bisherigen Erfolg anknüpfen. „BetterUp“ expandiert und öffnet Büros in Harrys Heimat London* und in München. Ob der 36-Jährige regelmäßig Dienstreisen nach London unternehmen wird, ist noch nicht bekannt. *24royal.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.