Prinz George: Zum achten Geburtstag setzt ihn Mama Herzogin Kate in Pose

Herzlichen Glückwunsch!

+ © Christian Charisius/dpa Kurz vor seinem 8. Geburtstag nahmen Herzogin Kate und Prinz William ihren ältesten Sohn und Fußballfan Prinz George mit ins Wembley-Stadion. © Christian Charisius/dpa

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Annemarie Göbbel schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Happy Birthday, Prinz George! Der kleine Royal wird am 22. Juli acht Jahre alt. Mama Herzogin Kate hat sich für das Geburtstags-Porträt etwas ganz besonderes einfallen lassen.

Norfolk – Die Herzogin von Cambridge (39) ist eine begeisterte Fotografin und stellt bei besonderen Anlässen Bilder ihrer süßen Kinder Prinz George (8), Prinzessin Charlotte (6) und Prinz Louis (3) bei ihren Social Media Kanälen ein. Ein neues Foto von Prinz George zu seinem achten Geburtstag zeigt ihn auf einem Geländewagen sitzend. Doch was hat es mit diesem Szenario auf sich?*

Es ist eine Hommage an seinen Urgroßvater, den Herzog von Edinburgh, Prinz Philip (99, † 2021), der eine so große Leidenschaft für Technik und die Automarke Land Rover hatte, dass er das Auto bei seiner Planung in seine Beerdigungszeremonie* aufgenommen hatte. Der Prinzgemahl, der wenige Monate vor seinem 100. Geburtstag starb, fuhr regelmäßig Land Rover und ließ seinen Sarg in einem speziell angepassten Defender zur St George‘s Chapel fahren, den er mit entworfen hatte.

Im Vorfeld des Geburtstags des ältesten Sohnes von Prinz William und Herzogin Kate hatte es Spekulationen gegeben, ob es überhaupt ein neues Porträt geben werde*. Ein Jahr zuvor hatte sich das Paar über Internet-Trolle ärgern müssen, die das Aussehen des kleinen Royals negativ kommentiert hatten. *24royal.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.