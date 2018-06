Prinz Constantin von Sachsen-Weimar-Eisenach stirbt mit 41 Jahren

Mitten aus dem Leben gerissen: Der Erbprinz des Adelshauses Wettin ist überraschend gestorben. Das designierte Oberhaupt der Familie Sachsen-Weimar-Eisenach wurde nur 41 Jahre alt.

Mannheim/East Northamptonshire - Prinz Georg-Constantin von Sachsen-Weimar-Eisenach sei am Samstag bei einem tragischen Unfall ums Leben gekommen, teilte Michael Prinz von Sachsen-Weimar-Eisenach, Herzog zu Sachsen, am Dienstag auf dpa-Anfrage mit. Er sei tief erschüttert vom plötzlichen Tod seines Neffen. Der 71 Jahre alte in Mannheim lebende Michael ist Oberhaupt des Hauses Sachsen-Weimar-Eisenach. Der 1977 geborene Georg-Constantin war sein designierter Nachfolger. Die Polizei im englischen Northamptonshire berichtete von einem tödlichen Reitunfall am Samstag.

Georg-Constantin heiratete 2015 die Britin Olivia Rachelle in Weimar. Mit ihr lebte er in England. Zuvor hatte die „Bunte“ über den Tod des Erbprinzen berichtet.

dpa