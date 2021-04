Prinz Christian: Wird er niemals eine Dänin heiraten?

Zukünftiger Thronfolger

+ © PPE/Imago Schon jetzt werden Prinz Christian Tipps zur Wahl seiner späteren Ehefrau gegeben. © PPE/Imago

Prinz Christian von Dänemark ist zwar noch ein Teenager, aber schon jetzt wird darüber spekuliert, wen er später einmal heiraten könnte.

Kopenhagen – Prinz Christian (15) hat in seinem Alter vermutlich ganz andere Dinge im Kopf als eine Hochzeit. Dennoch gibt es schon jetzt Personen, die dem zukünftigen Thronfolger raten, bloß keine Dänin zu ehelichen!

Es mag seltsam klingen, aber scheinbar herrscht am dänischen Königshof die Ansicht, dass Thronfolger oder Thronfolgerinnen bei ihrer Partnersuche besser über die eigenen Landesgrenzen hinaus aktiv werden sollten. Auch über die Zukunft des ältesten Sohnes von Kronprinz Frederik (52) und Kronprinzessin Mary (49) wird unter diesem Gesichtspunkt offenbar schon spekuliert. Wird Prinz Christian niemals eine Dänin heiraten?*

Der frühere Hofchef Per Thornit (78), der laut „Se og Hör" bereits Frederik geraten haben soll, mit keiner dänischen Frau vor den Altar zu treten, erklärte bereits vor einiger Zeit, was es mit dieser Ansicht auf sich hat: „Du musst kein dänisches Mädchen haben! Ein dänisches Mädchen hat eine dänische Familie, und in Herning sitzt immer ein Onkel Aage mit zehn Bieren und erzählt, wie gemütlich sie in der Familie sind. Es funktioniert nicht! Du musst ein fremdes Mädchen haben. Je weiter weg, desto besser", zitiert das Magazin den 78-Jährigen.