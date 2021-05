Prinz Charles von Luxemburg: Palast teilt neue Fotos zum ersten Geburtstag

Zuckersüße Bilder

+ © Maison du Grand-Duc/Sophie Margue Prinz Charles verzückt auf den neuen Fotos zu seinem ersten Geburtstag. © Maison du Grand-Duc/Sophie Margue

Charles ist der ganze Stolz von Erbgroßherzog Guillaume und Erbgroßherzogin Stéphanie. Am 10. Mai feiert der kleine luxemburgische Prinz seinen ersten Geburtstag.

Oetringen – Im Mai geht es in Europas Königshäusern hoch her, der Nachwuchs feiert Geburtstag! Prinz Henrik von Dänemark (12), Prinzessin Charlotte (6) und ihr Cousin Archie (2) sind nicht die einzigen royalen Geburtstagskinder, die an ihrem Ehrentag das Frühlingswetter genießen können. Am 10. Mai freut man sich auch in Luxemburg über die Sonnenstrahlen, denn Prinz Charles wird ein Jahr alt!

Schon bei seiner Taufe im September letzten Jahres zog Prinz Charles alle Blicke auf sich, von dem Trubel um seine Person hat er damals wohl noch nicht viel mitbekommen. Inzwischen verfolgt der Sohn von Erbgroßherzog Guillaume (39) und Erbgroßherzogin Stéphanie (37) jedoch genau, was um ihn herum passiert. Wenige Tage vor seinem ersten Geburtstag besuchte die dreiköpfige Familie das luxemburgische Dorf Oetringen in der Gemeinde Contern, dort wartete ein besonderes Geschenk auf Charles. Ihm zu Ehren wurde ein für die Region typischer Kirschbaum gepflanzt.

Der Kirschbaum ist sicherlich nicht das einzige Geschenk, das Charles anlässlich seines Jubiläums erhalten wird. Die luxemburgische Post bringt einige Sonderbriefmarken heraus, die Charles erstes Lebensjahr Revue passieren lassen. Teil dieser Serie sind auch neue niedliche Fotos von Charles, die der Palast anlässlich seines Geburtstags veröffentlicht hat*. Eine Aufnahme zeigt den Enkel von Großherzog Henri (66) passenderweise beim Auspacken von Geschenken, Charles trägt eine blaue Latzhose und sitzt auf dem Boden. *24royal.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.