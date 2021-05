Prinz Carl Philip: Zurück auf der Rennstrecke beim Porsche Carrera Cup

Rasant unterwegs

+ © Andreas Hillergren/Imago Prinz Carl Philip ist zurück im Renngeschehen und fährt beim Porsche Carrera Cup Scandinavia mit. © Andreas Hillergren/Imago

Dass Carl Philip von Schweden Benzin im Blut hat, ist schon lange bekannt. Jetzt nimmt der Ehemann von Prinzessin Sofia sogar wieder an Autorennen teil.

Kagerod – Wenn König Carl XVI. Gustaf (75) etwas an seinen Sohn Carl Philip (41) vererbt hat, dann ist es definitiv die Vorliebe für schnelle Autos. Seit Jahren begeistert sich der Prinz für Motorsport und nimmt sogar selbst am aktiven Renngeschehen teil. In diesem Jahr fährt Carl Philip von Schweden beim Porsche Carrera Cup Scandinavia* mit.

In der Kategorie der Amateurfahrer über 40 nahm der dreifache Vater am vergangenen Wochenende in seinem blauen Porsche Carrera Platz und drehte auf dem Knutstorp-Ring nahe Kagerod in Südschweden seine Runden. Die Fotos des Events beweisen, dass der smarte Skandinavier auch im Rennanzug noch immer eine sehr gute Figur macht.

Wie auf der offiziellen Website des Porsche Carrera Cups zu lesen ist, landete der jüngere Bruder von Kronprinzessin Victoria (43) nach dem ersten Rennen auf Platz zwölf, das zweite Rennen konnte er nicht beenden. Bis Oktober hat Carl Philip aber noch bei mehreren Terminen die Gelegenheit für sein Team „Porsche Experience Racing“ auf die vorderen Ränge zu fahren. *24royal.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.