Missbrauchte Prinz Andrew eine 17-Jährige? Mann der Queen mit klarer Ansage: „Strafe annehmen“ 

Queen Elizabeth: Der Missbrauchs-Skandal im englischen Königshaus weitet sich weiter aus. Nun erteilte auch Prinz Andrews Vater, Prinz Philip, seinem Sohn einen Rüffel.

Die Vorwürfe gegen Prinz Andrew spitzen sich weiter zu.

In einem TV-Interview äußerte die damals 17-Jährige neue Details.

Die Familie des Royals reagiert

Update vom 6. Dezember 2019: Prinz Andrew (59) steht in der Kritik - nicht nur in den Medien, sondern auch in seiner royalen Familie. Rund um denEpstein-Skandal wird auch dem Royal sexueller Missbrauch vorgeworfen (wir berichten unten). Der britischen Zeitung „Telegraph“ zufolge, soll nun nicht nur sein Bruder, Thronfolger Prinz Charles, sondern auch sein Vater, Prinz Philip (93), ein ernstes Wörtchen mit dem 59-Jährigen gewechselt haben. Dafür sei der in Ungnade gefallene Sohn der Queen sogar auf den 225 Kilometer entfernten Landsitz der Royals, Sandringham House, zitiert worden.

Vater Prinz Philipp habe Andrew dabei dazu aufgefordert, „seine Strafe anzunehmen, weil er das Gefüge der königlichen Familie“ gefährdet habe, wie bild.de unter Berufung auf Telegraph berichtet. Es sei demnach ein angespanntes Treffen gewesen, bei dem es darum ging, dass Prinz Andrew der Monarchie zu liebe zurücktreten müsse. Laut seien die beiden Männer bei dem Gespräch jedoch nicht geworden.

Bereits Ende November war Prinz Andrew nach einem BBC-Interview von allen seinen Ämtern und Pflichten zurückgetreten.

Missbrauchte der Sohn der Queen eine 17-Jährige? Vater des mutmaßlichen Opfers mit unglaublicher Andeutung

Update vom 5. Dezember 2019: Welche Rolle spielt der Sohn der Queen im Missbrauchs-Skandal um den mittlerweile toten Jeffrey Epstein? Nachdem Virginia Giuffre die Vorwürfe gegen Prinz Andrew durch ein Interview am Montag noch einmal bekräftigt hatte, scheint sich der Monarch immer weiter in den Skandal zu verstricken. Nun äußerte sich der Vater des angeblichen Missbrauchsopfers.

Im Gespräch mit dem britischen Frühstücksfernsehen erklärt Sky Roberts, die Wahrheit zu kennen. Demnach wisse nach dem TV-Interview auch Großbritannien, wer in der Angelegenheit lügen würde. Seine Tochter, die zum damaligen Zeitpunkt 17 Jahre alte Virginia Roberts Giuffre, sei „ein gutes Mädchen“. Ihren Schritt in die Öffentlichkeit findet Sky Roberts „mutig“.

Nach den hohen Wellen, die ihre Aussagen jedoch mittlerweile schlagen würden, fürchte er jedoch um die Sicherheit seiner Tochter, da „mächtige Menschen“ noch am Leben seien. Was genau Sky Roberts mit dieser Aussage andeuten will, erklärte der Vater des mutmaßlichen Missbrauchsopfers jedoch nicht.

Update vom 4. Dezember 2019: Noch immer herrscht großes Rätselraten nach den beiden über die BBC ausgestrahlten TV-Interviews. Während das mögliche Missbrauchsopfer Virginia Giuffre weiterhin Prinz Andrew des Missbrauchs beschuldigt, weist der Sohn der Queen alle Vorwürfe von sich.

Nun tauchten jedoch weitere Hinweise auf, die den britischen Royal in Erklärungsnot bringen dürften. Der TV-Sender veröffentlichte nun E-Mails, die der Prinz an die Ex-Freundin von Jeffrey Epstein geschickt hatte. Ghislaine Maxwell steht ebenfalls im Verdacht, in die Machenschaften von Jeffrey Epstein verwickelt gewesen zu sein. Sie ist auch die Frau, die auf dem veröffentlichten Foto der damals 17-jährigen Virginia Giuffre zu sehen ist.

Während der Palast die Echtheit des Fotos bestreitet, veröffentlichte die BBC nun die aufgestöberten E-Mails. Bereits im Januar 2015 soll Prinz Andrew demnach eine Nachricht an die Epstein-Vertraute gesendet haben. Ihr Inhalt: „Lass mich wissen, wann wir reden können. Habe einige spezielle Fragen, die ich dir über Virginia Roberts stellen möchte.“

Doch in dem erst kürzlich ausgestrahlten TV-Interview leugnete der Prinz, die damals 17-Jährige überhaupt zu kennen. Die mittlerweile untergetauchte Ghislaine Maxwell antwortete in dem E-Mail-Verlauf: „Habe einige Infos. Ruf mich an, wenn du Zeit hast.“ Was genau die Queen über den Skandal denkt, ist bislang nicht bekannt. Doch Gerüchten zufolge soll sie bereits ihren Rückzug aus der Öffentlichkeit planen.

Interview erschüttert England: Missbrauchsopfer stellt Sohn der Queen in TV-Interview bloß

Ursprungsmeldung vom 3. Dezember 2019: London - Nicht selten erlebt das englische Königshaus negative Schlagzeilen. Die Royals rund um die Queen mussten in den vergangenen Jahrzehnten bereits viele Skandale über sich ergehen lassen. Doch die Vorwürfe gegen Prinz Andrew nehmen nun ein immer größeres Ausmaß an. Das Interview des mutmaßlichen Opfers erschüttert Großbritannien.

Prinz Andrew: Opfer stellt Sohn der Queen in TV-Interview bloß - jetzt könnte Festnahme drohen

Die Vorwürfe gegen Prinz Andrew wiegen schwer. Bereits seit Monaten sieht sich der Sohn der Queen inmitten eines Missbrauchs-Skandals. Während die ersten Anschuldigungen gegen den 59-Jährigen bereits seit Monaten in der Öffentlichkeit kursieren, weitet sich der Skandal nun von Woche zu Woche weiter aus. Am Montag veröffentlichte die BBC nun ein Interview mit dem angeblichen Missbrauchsopfer Virginia Roberts Giuffre.

Die heute 35-Jährige beschuldigt Prinz Andrew bereits seit Monaten, sie als damals 17-Jährige gemeinsam mit dem US-Millionär Jeffrey Epstein missbraucht zu haben. Während Epstein im August tot in seiner Gefängniszelle aufgefunden wurde, sieht sich Prinz Andrew nun neuen brisanten Anschuldigungen ausgesetzt.

Queen-Sohn Prinz Andrew: Royal leugnet veröffentlichte Aufnahme - Mutmaßliches Opfer spricht im Interview

In dem nun ausgestrahlten TV-Interview erklärt Giuffre, insgesamt dreimal zum Sex mit dem britischen Royal gezwungen worden zu sein. Ein von der damals 17-Jährigen veröffentlichtes Foto soll die Begegnung der beiden beweisen. Das Königshaus selbst leugnet die Echtheit der Aufnahme jedoch. Doch die Anschuldigungen scheinen auch an der Queen nicht spurlos vorbeizugehen. Die Hinweise verdichten sich, dass schon bald die Thronfolge an Prinz Charles weitergegeben werden könnte.

+ Prinz Andrew (r.) sieht sich schweren Vorwürfen ausgesetzt. © AFP / DANIEL LEAL-OLIVAS "Er weiß, was geschehen ist, ich weiß, was geschehen ist. Aber nur einer von uns erzählt die Wahrheit", sagte die US-Bürgerin Giuffre, die früher Roberts hieß, nun in dem BBC-Interview. Bereits vor zwei Wochen äußerte sich der Prinz selbst in einem Interview mit BBC. Doch der Auftritt vor der Kamera entpuppte sich für Prinz Andrew zu einem Fiasko. Nur wenige Tage nach der Ausstrahlung legte der Sohn der Queen alle öffentlichen Ämter nieder.

Prinz Andrew in Missbrauchs-Skandal verwickelt - Droht nun dem Sohn der Queen die Festnahme?

In dem nun ausgestrahlten Interview äußerte sich das mutmaßliche Opfer "angewidert" über ihre damaligen Begegnungen mit dem Prinzen. Er sei ein "grässlicher" Tänzer und schwitze so stark, dass es "wie Regen" herabriesele. Sie habe sich auf Andrew nur eingelassen, weil Epstein und seine damalige Freundin Ghislaine Maxwell das von ihr erwartet hätten.

Sie habe mit Andrew in Maxwells Londoner Haus geschlafen, sagte Giuffre. Andrew hatte in seinem Interview gesagt, er könne sich an Treffen mit Giuffre nicht erinnern und er habe "absolut und kategorisch" keinen Sex mit ihr gehabt. Laut einem BBC-Bericht muss Andrew inzwischen auch mit Vorladungen rechnen, sollte er wieder in die USA reisen. Die Anwälte von fünf Epstein-Opfern verlangen demnach, dass der Prinz in Gerichtsverhandlungen aussagt.

