Pietro Lombardi sieht jetzt völlig anders aus - Fans irritiert: „Ich lach mich tot“

Gewohnter alter Look mit Cap: So sieht Pietro Lombardi aber gerade nicht mehr aus.

Normalerweise kennen die Fans Pietro Lombardi mit einer Cap auf dem Kopf. Deshalb wird es einige Follower überrascht haben, dass der Ex-DSDS-Star nun einen ganz neuen Look zeigte.

Köln - Ist Pietro Lombardi unter die Baketballer gegangen? Michael-Jordan-Shirt, Spiegelbrille und eine ganz neue Frisur, die schon bei dem einen oder anderen US-Profi zu sehen war: Vor allem letztere sorgt dafür, dass der 27-Jährige auf den ersten Blick kaum wiederzuerkennen ist.

Denn der Ex-DSDS-Star ist jetzt wasserstoffblond und trägt seine Haare ganz kurz. Auf Instagram postete Pietro seinen neuen Look und erntete gleich jede Menge Kommentare. „Ich lach mich tot“, schrieb eine Followerin - „Besser als Heino. Ich find‘s eigentlich sogar cool“, hieß es von einem anderen Nutzer. Mit seinem Hashtag zeigte er auch gleich an, an wen ihn der neue Pietro erinnert: an Basketball-Legende Dennis Rodman.

Warum aber nun diese krasse Veränderung? Den Grund lieferte Pietro auf Instagram gleich mit: „Wer Wetten verliert, muss sie auch einlösen können“, schrieb er - ohne weitere Details zu verraten. Gegenüber RTL wurde er aber dann etwas genauer: „Wir haben 'FIFA' gespielt. Die Wette war, der Verlierer muss sich die Haare blond färben. Ich habe verloren.“ Mit dem Gang zum Friseur hatte Pietro keine Probleme: „Alles entspannt, ich habe doch eh immer eine Mütze auf“.

Scheint also, als ob Pietro seinem alten Look doch treu bleiben will. Denn von seiner wasserstoffblonden Haarpracht wird man mit einer Kappe auf dem Kopf nicht viel sehen.

Unlängst hat Pietro Lombardi über die neue Liebe seiner Ex Sarah ausgepackt und erzählt, wie er den Freund an ihrer Seite so findet. Zudem sorgte ein Konzert von Pietro Lombardi für den Mega-Eklat. Der Sänger soll schlecht vorbereitet und unfreundlich gewesen sein.

mb