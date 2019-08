Pietro Lombardi schlecht vorbereitet und garstig? Auftritt geht komplett in die Hose

Pietro Lombardi, einer der erfolgreichsten Musiker Deutschlands, wird auch für seine liebenswerte Art gefeiert. Ein Konzert sorgte aber für den Mega-Eklat.

Brakel - Der ehemalige DSDS-Sieger ist mittlerweile ein Vollprofi. Pietro Lombardi kann von seiner Musik prächtig leben, trotzdem hat er sich seine charmante, bodenständige Art erhalten. Wohl auch deswegen buchte ihn der Veranstalter einer Kirmes in Brakel.

Doch der Auftritt des größten Stars im Rahmen der Feier der heiligen Anne ging komplett in die Hose, wie die Neue Westfälische berichtete. Dass Pietro Lombardi schon mit Verspätung eintraf, war bei weitem noch nicht alles.

Pietro Lombardi: Auftritt wird zum Debakel - und wäre fast gescheitert

Das ganze Fiasko begann schon direkt nach dem Eintreffen des Musikers. Er hatte seine Musik nicht dabei, der USB-Stick lag wohl noch in seiner Heimat Köln. Der Auftritt drohte deshalb sogar komplett zu scheitern. Doch soweit wie im Juni, als ein Auftritt im ZDF-Fernsehgarten wegen einer Nichtigkeit platzte, kam es in Brakel nicht.

Die hauseigenen Techniker ließen also die Festplatten glühen und saugten das Nötigste aus dem Internet. Doch die heruntergeladenen Tracks waren wohl alles andere als Konzert-Material. „Die Sound-Qualität des Playbacks war deutlich schlechter als die der anderen Musiker an diesem Nachmittag“, beschwerte sich der Reporter.

Miese Sound-Qualität und schlechtes Timing: Pietro Lombardi performt trotzdem

Ganz Profi-Musiker zog Lombardi seinen Auftritt trotz der widrigen Umstände durch. Dass die Qualität der eingespielten Songs nicht auf dem nötigen Niveau war, sei den feiernden Gästen dabei auch nicht aufgestoßen.

Veranstalter Meilenbrock, der sich nun im Clinch mit dem Musik-Star befindet, kann der Performance so am Ende doch noch etwas Gutes abgewinnen. Allein durch seine Popularität habe Lombardi dafür gesorgt, dass das Bierzelt komplett voll gewesen sei und seine Bühnenpräsenz habe begeistert.

Auftritt im Bierzelt wird zum Debakel: Lombardi-Management schießt zurück

Die Vorwürfe gegen ihn will Pietro Lombardi nicht einfach auf sich sitzen lassen. Das Management des Sängers wies alle Kritikpunkte - außer einem - zurück und beschwerte sich zwischen den Zeilen über die Unprofessionalität des Veranstalters.

Das Herunterladen der Songs sei nicht nur das bessere, sondern auch das übliche Verfahren. Mitgebrachte USB-Sticks könnten von den vorhandenen Geräten nicht akzeptiert werden, deshalb sei es sicherer, wenn der Veranstalter sie auf sein eigenes Speichermedium spielt.

Auch bei großen Veranstaltungen, wie in der Stuttgarter Porsche Arena, habe diese Vorgehensweise hervorragend funktioniert. Außerdem habe Pietro Lombardi sehr wohl einen Stick dabei gehabt, nur hätte ihn niemand danach gefragt.

Pietro Lombardi: Management schimpft über Techniker - „Es kann doch nicht so schwer sein...“

Die Leistung der Techniker in Brakel bekommt derweil offenbar eine Sechs vom Lombardi-Management. „Die haben Pietros Songs mittendrin gestartet. Es kann doch nicht so schwer sein, die von Anfang an abzuspielen“, schimpft der Sprecher.

Dass ein geübter Sänger wie Pietro Lombardi so ein zweifelhaftes Verhalten an den Tag lege, für ihn undenkbar: „Der ist ein Profi und macht so etwas ja nicht zum ersten Mal.“

Pietro Lombardi extrem unfreundlich hinter der Bühne? „So etwas habe ich noch nicht erlebt“

Einem Vorwurf widersprach Pietro Lombardi allerdings nicht. Er soll hinter der Bühne extrem unhöflich zum Personal des Festwirts gewesen sein.

Der Veranstalter ist erprobt, was Auftritte dieser Art angeht, und hatte schon den einen oder anderen Star zu Gast. Aber „so etwas habe ich noch nie erlebt“, gibt er sich vom Verhalten des Sängers schockiert.

Einen mies gelaunten Pietro erlebte man bislang allerdings tatsächlich sehr, sehr selten.

Den liebenswürdigen Seelsorger für Ex-Freundin Sarah gibt er aber immer noch gerne. Das, und noch ein intimes Geständnis, verriet der deutsche Star-Musiker erst vor kurzem.

