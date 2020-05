Pietro Lombardi hat einen neuen Song für angekündigt. Der soll endlich mal wieder ein richtiger Sommerhit werden – so wie „Macarena“ oder „Bella Donna“

Phänomenale Nachrichten für alle Fans von Pietro Lombardi. Der Karlsruher kündigte in einer Instagram-Story einen neuen Song. Mit dem will er wieder zurück zu dem Genre, das er am Besten beherrscht – Sommerhit. Bereits mit seinen Songs „Macarena“, „Bella Donna“ oder „Seniorita“ sorgte der 27-Jährige für jede Menge Stimmung bei heißem Wetter. Schafft es Lombardi trotz Corona-Krise das Sommer-Feeling einzufangen? Über das neue Projekt berichtet HEIDELBERG24.de

Name Pietro Lombardi Geboren 9. Juni 1992 in Karlsruhe Größe 1,73 Meter TV-Sender Deutschland sucht den Superstar (DSDS) Bekannte Songs Kämpferherz, Phänomenal, Bella Donna

„Ich hab jetzt meine letzten drei Songs rausgehauen: Kämpferherz, Drake & Rihanna und Es tut schon wieder weh. Und ich weiß, ihr wartet auf den alten Pietro. Sommer, Pietro, ole ole“, sagte der 27-Jährige in seiner Instagram-Story. Kurz darauf ließ er die Katze aus dem Sack. Mitte Juli wird eine neue Single von ihm erscheinen! Erst am 9. Mai machte der Musiker Hoffnung auf eine erneute Zusammenarbeit mit Kay One. In einem Interview mit Kevin Wolter verriet Lombardi, dass er sich „Senorita 2.0“ vorstellen könne.

Wie Pietro Lombardi betonte, werden er und sein Team 1.000 Prozent geben und das Studio erst wieder verlassen, wenn DER Sommersong entstanden sei. „Ich hab euch nicht umsonst ein Jahr lang warten lassen. Jetzt wird die Bombe platzen“, versicherte Lombardi seinen 1.8 Millionen Followern auf Instagram. Die kurzen Clips nimmt er aus einem Auto heraus auf. Dabei wirkt er sehr aufgeregt und spielte sich immer wieder am Reisverschluss seiner Jacke herum.

Pietro Lombardi wollte mit letzten Songs neue Facetten zeigen

Aus seinem aktuellen Album veröffentlichte Pietro Lombardi in den letzten drei Monaten die Songs „Kämpferherz“ über Sohn Alessio, „Drake und Rihanna“ sowie „Es tut schon wieder weh.“ In letztem gehe es übrigens nicht um den Trennungsschmerz zu seiner Ex-Frau Sarah Lombardi, wie er vor kurzem in einem Interview auf YouTube betonte. Die brachte auch erst vor kurzem ihr neues Lied „Te Amo Mi Amor“ heraus. Dadurch entstand ein süßes Video, in dem das einstige Traumpaar auf einem Feldweg tanzte.

+ Pietro Lombardi will einen neuen Sommerhit rausbringen. Wird Kay One dabei sein? (Symbolfoto) © pa/obs/RTL II/dpa/picture alliance

Während es bei Pietro seit der Trennung liebestechnisch gar nicht läuft, schwebt Sarah derzeit auf Wolke 7 mit dem Fußballer Julian Büchner von der TUS Haltern am See. Dem Sänger hingegen wurde in letzter Zeit immer wieder Interesse an Frauen angedichtet – wie zum Beispiel Lily Paul-Roncalli oder Evelyn Burdecki.

Pietro Lombardi: Tour verschoben und unklare Zukunft bei DSDS

Seit seinem Triumph bei DSDS lief es musikalisch immer gut für Pietro Lombardi. Erst am 20. März diesen Jahres veröffentlichte der Karlsruhe sein mittlerweile viertes Album „Lombardi“ mit 17 Songs. Seine Live-Tour musste der 27-Jährige zwar aufgrund der Corona-Pandemie verschieben, doch sie wird nächstes Jahr nachgeholt. Und auch als Juror bei DSDS machte Lombardi einen tollen Job. Allerdings ist noch unklar, ob er auch in der nächsten Staffel noch neben Dieter Bohlen Platz nehmen wird.

