Wollte sie das wirklich zeigen? Palina Rojinski postet Selfie - Fans schauen nur auf ein Detail

Palina Rojinski postet ein Selfie und versetzt mit einem Detail ihre Fans in helle Aufregung. Ob sie das wirklich zeigen wollte?

Moskau - Bei der Fußball-WM 2018 in Russland ist Palina Rojinski (33) als Reporterin für die ARD unterwegs, auf Instagram erfreut die gebürtige Russin ihre Fans mit Eindrücken aus ihrem Leben undsinnlichen Fotos. Mit einem ihrer letzten Postings verursacht sie bei ihren Fans geradezu Schnappatmung.

Hochgeschlossen in einem petrolblauen Shirt und einer frisch-aus-dem-Bett-Frisur schießt sie ein Selfie. „Good morning. Heute wird ein schöner Tag! Und ich wünsche vor allem euch allen einen wundervollen Tag an dem ihr das macht, was ihr schon immer mal gemacht haben wolltet! Das Leben ist kurz“, schreibt sie dazu.

Fans spekulieren über Stoffteil im Hintergrund

Was ihre Fans atemlos macht, ist ein schwarzes Stoffteil, das hinter Palina an der Wand hängt. „Sehe nur ich das schwarze, sexy whatever im Hintergrund - was hängt da hinter dir?“, kommentiert ein User. „Gibt's das Bild auch mit dem Teil was am Haken hängt?“, fragt der nächste.

Ein anderer äußert gleich einen Verdacht: „Hängt da dein Schlüpper an der Tür?“ Was tatsächlich hinter der Moderatorin am Haken hängt, bleibt ungewiss, ebenso, ob Palina das schwarze Etwas absichtlich auf ihr Selfie bannte - oder ob sie es einfach nur übersehen hat.

