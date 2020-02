Oscars 2020: Heute Nacht werden die 92. Academy Awards verliehen - und die „Goldene Himbeere“

Die Oscars 2020 stehen an. Welcher Film folgt auf „Green Book“ und wer beerbt Rami Malek und Olivia Colman? Alles rund um die 92. Academy Awards im Live-Ticker.

Die Oscars 2020 stehen vor der Tür.

stehen vor der Tür. Bei der Oscar-Verleihung 2019 wurde „Green Book“ zum besten Film gekürt.

Ein Film ist großer Favorit bei den 92. Academy Awards in Hollywood.

>>>AKTUALISIEREN<<<

Update vom 9. Februar, 15.40 Uhr: Heute Nacht wird der wichtigste Filmpreis Hollywoods verliehen: Die Oscarverleihung findet zum 92. Mal im Dolby Theatre in Los Angeles statt. Neben den Oscars schaut die Welt auch dieses Jahr wieder auf die Anti-Oscars, die „Goldene Himbeere“. Bei diesem Filmpreis, der kurz vor den Oscars verliehen wird, freut sich wohl niemand über eine Nominierung. In diesem Jahr hat es das Filmmusical „Cats“, die Komödie „A Madea Family Funeral“ und den Action-Streifen „Rambo: Last Blood“ getroffen. Alle drei Filme haben in diesem Jahr jeweils acht Chancen auf „Goldene Himbeeren“. Alle drei sind unter anderem in der Sparte „Schlechtester Film“ nominiert, wie die Verleiher von Hollywoods Spottpreisen am Samstag, einen Tag vor der Oscar-Gala, bekanntgaben. In der Spitzenkategorie mischen auch noch die Psychothriller „The Fanatic“ und „The Haunting of Sharon Tate“ mit.

Oscars 2020 im Live-Ticker: Welcher Film folgt auf „Green Book“?

Hollywood - Es ist Anfang Februar, verdammt kalt und vor allem: Die Oscars 2020 stehen vor der Tür. Von Sonntag auf Montag (09.02./10.02.) findet die Oscarverleihung zum 92. Mal in Hollywood statt. Der Academy Award - oder offiziell Academy Award of Merit - ist der begehrteste Filmpreis, der jährlich von der Academy of Motion Picture and Sciences für die besten Filme des vergangenen Jahres vergeben wird.

Oscars 2020 im Live-Ticker: „Joker“ ist Favorit

Im vorangegangenen Jahr wurde „Green Book“ zum besten Film gekürt, Rami Malek („Bohemian Rhapsody“) als bester Hauptdarsteller und Olivia Colman („The Favourite“). In diesem Jahr geht der Film „Joker“ bei den Oscars 2020 als großer Favorit ins Rennen um die begehrte Trophäe. Daneben sind unter anderem auch „The Irishman“ und „Little Women“ nominiert. Einige nominierten Filme gibt es auch auf Netflix, Amazon Prime und Sky.

We recently asked our followers to name their favorite movies of the last decade.



Here's what you picked. #Oscars #oscar pic.twitter.com/5QxRRlQ2N3 — Oscars 2020 (@Oscars2020s) December 11, 2019

Zudem hat auch eine deutsche Co-Produktion Chancen auf den begehrten Goldjungen. „The Cave“ (dt. Titel „Die Höhle“) ist für den Oscar als beste Dokumentation nominiert. Das Werk stammt vom aus Syrien stammenden Regisseur Feras Fayyad. In der syrisch-deutsch-dänischen Ko-Produktion begleitet der Regisseur ein engagiertes Team von Ärztinnen in Syrien, die in einem unterirdischen Krankenhaus unermüdlich Kriegsopfer behandeln und gegen systemischen Sexismus ankämpfen. Wir haben für Sie alle Nominierungen für die Oscars 2020 zusammengefasst. Doch welche Stars könnten bei den Oscars 2020 gewinnen?

Auf tz.de* erfahren Sie außerdem, wie Sie die Oscars 2019 live im TV und im Livestream verfolgen können.

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Rubriklistenbild: © AFP / TOLGA AKMEN