Oscars 2017: Der Live-Ticker zum Roten Teppich

Los Angeles - Die Welt fiebert gespannt der Verleihung der Oscars 2017 entgegen. Wir berichten im Live-Ticker von der Oscar-Verleihung.

In der Nacht zum Montag werden im Dolby Theatre am legendären Hollywood Boulevard ab 2.30 Uhr unserer Zeit zum 89. Mal die Oscars vergeben, das Schaulaufen am Roten Teppich beginnt um 1 Uhr.

zum 89. Mal die Oscars vergeben, das Schaulaufen am Roten Teppich beginnt um 1 Uhr. Das Musical „La La Land“ hat mit 14 Nominierungen die Nase vorne. Als sein schärfster Konkurrent gilt das Drama „Moonlight“.

hat mit die Nase vorne. Als sein gilt das Drama Für Deutschland geht die Tragikomödie „Toni Erdmann“ in der Kategorie „Bester ausländischer Film“ ins Rennen.

geht die Tragikomödie in der Kategorie ins Rennen. US-Talkshow-Moderator Jimmy Kimmel (49) wird erstmals durch den Abend führen.

Im Show-Teil des Abends werden unter anderem die US-Megastars Justin Timberlake und John Legend auftreten, auch der Ex-“Police“-Frontmann Sting wird singen.

+++TICKER AKTUALISIEREN+++

1.28 Uhr: Jessica Biel hat ein Klo im Gesicht, sagt Viviane Geppert. Sie könnte aber auch „glow“ gesagt haben, man weiß es nicht. Michael Michalsky ergänzt: „Wie Pocahontas“. Wir werden dieses Mode-Kauderwelsch wohl nie verstehen...

+ Ruth Negga. © dpa 1.16 Uhr: Weiß und Rot scheinen die Farben zu sein, die bei den Damen heute Abend angesagt sind. Sagt zumindest Mode-Guru Michalsky. Model Karlie Kloss und Schauspielerin Ruth Negga haben also soweit alles richtig gemacht.

1.14 Uhr: Viggo Mortensen alias Aragorn (“Der Herr der Ringe“) ist Fan von Mönchengladbach. Wer hätte das gedacht!

01.08 Uhr: Regisseurin Maren Ade (“Toni Erdmann“) hat die Hauptdarstellerin der deutschen Oscar-Hoffnung mitgebracht. Hauptdarsteller Peter Simonischek musste daheim bleiben: Pro Person ist nur eine Begleitperson erlaubt.

01.03 Uhr: Mehr als 700 Fans am Rand des Roten Teppichs sorgen gut hörbar für Stimmung.

You guys, @Lin_Manuel brought his mom as his date to the #Oscars and they're too cute to handle! ❤️ pic.twitter.com/Ix4ysJevPz — People Magazine (@people) 26. Februar 2017

0.59 Uhr: Viele Stars - etwa „Moonlight“-Regisseur Barry Jenkins, Rocklegende Sting sowie die Schauspielerin Ruth Negga und Model Karlie Kloss - tragen heute Abend eine ganz besonderes Accessoire gut sichtbar am Revers oder am Kleid: eine blaue Schleife. Sie ist das Symbol der ACLU (American Civil Liberties Union). Die US-Bürgerrechtsorganisation, die sich unter anderem für Meinungsfreiheit, die Gleichberechtigung von Homosexuellen und gegen die Todesstrafe einsetzt, organisierte vergangene Woche ein Protest gegen das Einreiseverbot von Donald Trump. Schon bevor die Oscars begonnen haben, sind sie also bereits politisch. Man darf gespannt sein, wie es weitergeht...

Biggest accessory trend on the Red Carpet will be the @ACLU Ribbon at the #Oscars pic.twitter.com/uaC3k6QRUq — FashionweekNYC (@FashionweekNYC) February 26, 2017

0.53 Uhr: In der Zwischenzeit hat das Defilée der Stars begonnen. Der Rote Teppich vor dem Dolby Theatre ist bereits gut gefüllt. Wer kann, sollte dem Geschehen auf Österreich 1 folgen, wir müssen uns leider mit Pro7 und dem leerdrehenden Dreigestirn Steven Gätjen, Michael Michalsky und Viviane Geppert zufriedengeben.

0.32 Uhr: Doch für den perfekten Look wird auch gerne mal zum Messer gegriffen: Für große Eingriffe ist es zu spät, aber noch in der Oscar-Woche greift der Schönheitschirurg Toby Mayer (75) aus Beverly Hills zur Spritze. „Botox auf den letzten Drücker ist sehr gefragt“, erzählt der Arzt. Damit strafft er aber nur die Haut rund um Augen und Stirn, sagt er. „Münder mache ich nicht, das kann leicht zu einem schiefen Lächeln führen.“

Seit mehr als 30 Jahren kommen Promis in seine Klinik, besonders in der Trophäen-Saison boomt das Geschäft. Billig ist das alles nicht: „Mit Botox-Spritzen und ein paar Fillern wächst die Rechnung leicht auf mehrere Tausend Dollar an“, sagt Mayer, der jeden Trick kennt: Manche würden schon mal Klebeband hinter den Ohren benutzen, um die Haut am Gesichtsrand zu straffen, verrät er. „Mit langen Haaren ist das gut zu kaschieren“.

0.28 Uhr: Auf dem Roten Oscar-Teppich wollen alle so gut aussehen wie möglich. Dafür nehmen viele Stars extragroße Strapazen auf sich. Das normale Fitness-Training reicht da nicht mehr: Treppensteigen statt Aufzug, Laufen statt Autofahren, das ist die Devise, die Promi-Trainer Harley Pasternak seinen Klienten wie Megan Fox, Lady Gaga, Amy Schumer, Ariana Grande und Adam Levine einimpft. Der der 42-jährige Kanadier schwört auf Fitnessarmbänder, die jeden Schritt zählen. „Vor den Oscars schrauben wir das Ziel einfach hoch, etwa von 10.000 auf 12.000 Schritte, damit ständig Kalorien verbrannt werden.“

+ Wolfgang Puck. © AFP 0.24 Uhr: Natürlich ist auch für das leibliche Wohl der Stars gesorgt. Zum 23. Mal kümmert sich der österreichische Star-Koch Wolfgang Puck darum. 500 Garnelen, 2375 Brezeln, knapp sieben Kilogramm Trüffel und viele andere Köstlichkeiten stehen auf der langen Einkaufsliste des 67-Jährigen. 1500 Gäste werden zum Gourmet-Gelage beim Governors Ball nach der Oscar-Gala erwartet. Es gibt beliebte Klassiker wie Nudelauflauf und Chicken Pot Pie mit schwarzem Trüffel, und neue Kreationen, etwa marokkanisch gewürzte Rippchen vom teuren Wagyu-Rind und vegane Pasta. Tausende Wildlachsstreifen werden wie eine Oscar-Trophäe zurechtgeschnitten und als Appetizer gereicht. Und noch ein Trostpreis für die Verlierer: Schokoladen-Oscars mit einem glänzenden Überzug aus essbarem Gold.

0.15 Uhr: Wer wie wir die Nacht durchmacht und mit Freunden ein Oscar-Tippspiel veranstaltet, kann sich zum Beispiel hier einen Wahlzettel mit allen Nominierten in allen Kategorien zum Ankreuzen ausdrucken.

Eine englische Version findet sich etwa hier.

0.08 Uhr: „Batman versus Superman: Dawn of Justice“ mit Ben Affleck als menschliche Fledermaus ist ausgezeichnet - ausgezeichnet schlecht. Vier Goldene Himbeeren hat der Superhelden-Streifen gestern abgesahnt. Mehr Glück könnte Bens kleiner Bruder Casey haben: Der 41-Jährige ist für den Oscar für die beste männliche Hauptrolle nominiert. Doch seine Vergangenheit könnte dem Schauspieler einen Strich durch die Rechnung machen:

2010 wurde er von zwei Mitarbeiterinnen wegen sexueller Belästigung und Beleidigung auf insgesamt mehr als vier Millionen US-Dollar verklagt. Man einigte sich zwar außergerichtlich, doch viele hoffen jetzt, dass er trotz seiner beachtlichen Leistung in dem Film leer ausgeht.

23.46 Uhr: Traditionell haben die Filme in der Kategorie „Bester Tonschnitt“ die größten Chancen, bei denen es so richtig knallt, also actionlastige Filme („Deepwater Horizon“ ist nominiert), Science-Fiction-Filme (“Arrival“ hat ebenfalls Oscar-Chancen) und Kriegsfilme (siehe „Hacksaw Ridge“).

Beim „Besten Ton“ sehen heuer viele „La La Land“ als Favoriten, immerhin geht es um Musik, und die ist weitestgehend live aufgenommen, die Hauptdarsteller Emma Stone und Ryan Gosling singen sogar selber.

23.40 Uhr: Jedes Jahr ist die Verunsicherung groß: Was ist der Unterschied zwischen der Kategorie „Bester Ton“ und „Bester Tonschnitt“? Einfach gesagt: Die erstere Kategorie betrifft alle „Geräusche“ (Dialog, Effekte, Musik), die am Set aufgenommen und später ins richtige Verhältnis zu einander abgemischt werden. Beim Tonschnitt geht es um Geräusche, die erst im Studio durch professionelle Geräuschemacher (foley artists) nachvertont wurden. Der Beruf des Geräuschemachers geht bis auf die Anfänge des Tonfilms zurück, wobei heutzutage neben „handgemachten“ Geräuschen auch immer mehr der Computer zum Einsatz kommt.

23.23 Uhr: Ein Segment darf in keiner Oscar-Verleihung fehlen: Das Gedenken an die Filmschaffenden, die uns seit der letzten Gala verlassen haben. Diese traurige Liste muss kurzfristig um einen Namen verlängert werden, denn heute wurde bekannt, dass Bill Paxton verstorben ist. Der US-Schauspieler spielte sich in Filmen wie „Twister“, „Aliens“, „Titanic“, „Apollo 13“ und „True Lies“ in die Herzen der Zuschauer. Seine Karriere begann 1984 mit einer kleinen Nebenrolle im Kult-Streifen „Terminator“.

23.11 Uhr: Das Dolby Theatre wird heute Abend bei der Vergabe des wichtigsten Filmpreises der Welt bis auf den letzten Platz, den 3401., gefüllt sein. Das bedeutet natürlich auch, dass nicht jeder, der gerne dabei sein will, dabei sein kann. Einige hoffen aber noch auf ein Wunder. Miss Piggy wünscht per Twitter allen Nominierten Glück. Sie ist sich sicher, dass sie im nächsten Jahr eine Gold-Statuette erhält und weist subtil, wie es ihre Art ist, darauf hin, dass sie als Begleitung zur Verfügung steht.

Good luck #Oscars nominees: Tonight is your night. But next year is mine. PS: It’s not too late to bring moi as your plus one! — Miss Piggy (@MissPiggy) February 26, 2017

23.05 Uhr: WILLKOMMEN ZU UNSEREM LIVE-TICKER!

21:05 Uhr: Der Streit zwischen Modedesigner Karl Lagerfeld und Meryl Streep geht weiter. Gegenüber dem Fachblatt „WWD“ hatte sich Lagerfeld vergangene Woche darüber beschwert, dass Streep seinem Modehaus Chanel einen Auftrag für eine Oscar-Robe erteilt habe - diesen dann aber wieder zurückgezogen habe, als ein anderer Modeschöpfer ihr angeboten habe, umsonst ein Kleid zu schneidern. Lagerfeld ließ inzwischen gegenüber "WWD" mitteilen, dass seine Äußerungen auf einem Missverständnis beruht hätten. "Ich bedaure diese Kontroverse und wünsche Frau Streep viel Erfolg bei ihrer 20. Oscar-Nominierung", schrieb Lagerfeld. Die Schauspielerin wollte sich damit aber nicht zufrieden geben. "Herr Lagerfelds allgemeine Äußerung des 'Bedauerns' war keine Enstschuldigung", hieß es in Streeps Erklärung an "WWD". Sie wolle eine förmliche Entschuldigung: "Er hat gelogen, es wurde gedruckt, und ich warte immer noch."

20:00 Uhr: Oscar-Moderator Jimmy Kimmel hat sich in einem Video zu Wort gemeldet. Und verraten, wie man einen Oscar gewinnt - vielleicht:

Oscars 2017: „Toni Erdmann“ gewinnt Independent Spirit Award

19:06 Uhr: Die deutsche Tragikomödie „Toni Erdmann“ hat einen Tag vor der Oscar-Verleihung einen begehrten Indie-Preis gewonnen. Regisseurin Maren Ade (40) nahm den Independent Spirit Award für den besten internationalen Film im kalifornischen Santa Monica entgegen. Ihr Film ist auch unter den Oscar-Anwärtern in der Sparte „bester nicht-englischsprachiger Film“. Welche Länder am häufigsten diesen Auslands-Oscar gewonnen haben, sehen Sie hier in einer Grafik.

18:38 Uhr: Über Wochen hinweg stand die Einreise in die USA auf der Kippe: Am Ende ist die Syrerin Hala Kamil rechtzeitig zur Oscar-Verleihung in Hollywood eingetroffen. „Ich bin sehr glücklich, dabei zu sein“, sagte die 48-jährige Flüchtlingsfrauder Deutschen Presse-Agentur. Mit Regisseur Marcel Mettelsiefen nahm sie an dem Empfang der deutschen Oscar-Anwärter in der Villa Aurora teil. Die vierfache Mutter ist die zentrale Figur in der Flüchtlings-Doku „Watani: My Homeland“. Drei Jahre lang begleitete Mettelsiefen die Familie aus Aleppo bis zu ihrer Ankunft in Deutschland. Halas Ehemann war von der Terrormiliz IS entführt worden, er ist verschollen.

18:18 Uhr: Sie hat gute Chancen auf den Oscar - kann ihn aber nicht entgegennehmen. Die hochschwangere Schauspielerin Natalie Portman (35) wird bei der Gala nicht dabei sein. Grund sei ihre Schwangerschaft, teilte Portman dem US-Portal „People.com“ mit. Sie freue sich aber sehr über die Nominierung - und grüßte auf diesem Weg auch die anderen Nominierten. Die Schauspielerin, die für ihre Darstellung der früheren First Lady Jackie Kennedy in dem Film „Jackie“ als beste Hauptdarstellerin für einen Oscar nominiert ist, hatte sich schon vor Wochen mit großem, rundem Babybauch gezeigt. Wann das Kind zur Welt kommen soll, ist nicht bekannt.

Oscars 2017: Alles, was Sie wissen müssen

Die einen schauen es wegen der Stars und den fantastischen Outfits der Diven, die anderen, weil sie Filme lieben. Die Oscar-Verleihung ist jedes Jahr das Glamour-Event und der Höhepunkt für Cineasten rund um die Welt. Einige hundert Millionen Menschen werden gebannt am Fernseher sitzen, wenn es am 26. Februar zum 89. Mal heißt „And the Oscar goes to...“ Und der Abend, durch den US-Talkshow-Moderator Jimmy Kimmel führt, verspricht so spannend zu werden wie lange nicht mehr.

Oscars 2017: 14 Nominierungen - aber unklar wie viele Trophäen „La La Land“ kriegt

Denn trotz diverser Favoriten ist in diesem Jahr alles andere als klar, wer alles mit einer der heiß begehrten Statuetten nach Hause geht. Ob das 14 Mal nominierte Musical „La La Land“ (Regie: Damien Chazelle) oder der immerhin achtmal nominierte „Außenseiter“-Streifen „Moonlight“von Barry Jenkins - verdient hätten die Auszeichnung alle Nominierten. Doch nur jeweils einer kann in den insgesamt 24 Kategorien - angefangen von den Königsdisziplinen „Bester Film“ und „Beste Regie“ über Beste(r) Hauptdarsteller(in)“ bis zum „Besten Kurzfilm“ - gewinnen. Mit „Toni Erdmann“ von Maren Ade darf sich auch Deutschland Chancen ausrechnen, doch die Konkurrenz ist auch in der Kategorie „Bester ausländischer Film“ stark.

Ein besonderes Augenmerk wird darauf liegen, ob schwarze Künstler ausgezeichnet werden. Dass sie im vergangenen Jahr leer ausgegangen waren, hatte Proteststürme ausgelöst. Diesmal sind sie aber gut vertreten: Um die Schauspielerpreise konkurrieren insgesamt sechs Afroamerikaner. Denzel Washington hofft mit seiner Regiearbeit "Fences" auf einen Oscar für den besten Film, doch auch für die männliche Hauptrolle in dem Familiendrama könnte er ausgezeichnet werden. Regisseur Barry Jenkins ist mit "Moonlight" neben dem Haupt-Oscar für den besten Film auch für den Regie-Preis nominiert - falls er diesen bekäme, wäre er der erste schwarze Regisseur, dem diese Ehre zuteil würde.

Oscars 2017: Was passiert auf dem Roten Teppich?

Neben dem Preis an sich wird auch das Drumherum wie immer eine wichtige Rolle spielen. Die Hollywood-Diven werden sich in die teuersten, umwerfendsten Roben werfen (diverse modische Fehlgriffe inklusive, über die es sich dann trefflich tuscheln und lästern lässt). Am schönsten sind die Oscars ja sowieso, wenn etwas Unvorhergesehenes den perfekten Ablaufplan ins Stocken bringt - man denke nur an den Stolperer von Jennifer Lawrence, als sie 2013 ihren Goldjungen entgegen nehmen wollte.

Dank dem US-Präsidenten Donald Trump, der mit seiner umstrittenen Politik im liberal eingestellten Hollywood nicht viele Fans hat (wie nicht zuletzt das Echo auf die Fehde mit Hollywood-Ikone Meryl Streep zeigte), dürfte der eine oder andere Filmemacher auch versuchen, in seiner Dankesrede eine politische Botschaft einzubauen. Kommt es gar zum Skandal? Wir werden sehen...