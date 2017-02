Viele Stars trugen sie am Oscar-Abend: Das steckt hinter der blauen Schleife

Los Angeles - An der Kleidung zahlreicher Stars prangte in der Oscar-Nacht ein ganz besonderes Schmuckstück: eine schlichte, blaue Schleife. Wir erklären, was es mit dem Accessoire auf sich hat.

Es war das Mode-Accessoire des Oscar-Abends: die blaue Schleife, die zahlreiche Stars am Revers oder Kleid trugen. Doch was steckte dahinter? Im Grunde ganz einfach: Die Schleife war ein politisches Statement.

Karlie Kloss, „Moonlight“-Regisseur Barry Jenkins, Sting oder aber auch die Schauspielerin Ruth Negga schmückten sich an diesem Abend mit der Anstecknadel und zeigten sie prominent auf dem roten Teppich. Sie ist das Symbol der „American Civil Liberties Union“ (kurz: ACLU), einer us-amerikanischen Bürgerrechtsorganisation, die sich für Meinungsfreiheit, die Gleichberechtigung von Homosexuellen und gegen die Todesstrafe einsetzt - damit ist die Organisation im Grunde gegen alles, wofür die Politik der neuen US-Regierung rund um Donald Trump steht. Bereits vergangene Woche hatte sie einen Protest gegen das Einreiseverbot des neuen US-Präsidenten organisiert.

Schon vor der Oscar-Verleihung hatten einige Hollywood-Stars gegen Donald Trump mobil gemacht: So hatten unter anderem Jodie Foster und Michael J. Fox an der Protestkundgebung „United Voices“ in Beverly Hills für Pressefreiheit sowie die Rechte von Einwanderern und Minderheiten teilgenommen. Der Initiator der Organisation, die Künstleragentur United Talent Agency, hatte wegen der momentanen Lage sogar eine Oscar-Party abgesagt.

