G20-Gipfel: Jones erteilt Trump, Putin und Erdogan Hausverbot

„Wir müssen leider draußen bleiben“

In wenigen Tagen steigt in Hamburg der G20-Gipfel - Drag-Queen Olivia Jones will bestimmte Staatschefs jedoch nicht in einem ihrer Kiez-Clubs sehen und macht auch keinen Hehl daraus.