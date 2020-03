Oliver Pocher mit Waffe schwer verletzt - Bild zeigt blutige Wunde: „Das sieht böse aus“

„Das sieht böse aus“, finden auch Oliver Pochers Fans, denn der Comedian schockiert gerade mit einer schmerzhaften Verletzung.

teilt allein schon aus beruflichen Gründen gerne gegen andere aus. Nun musste er - ebenfalls quasi aus beruflichen Gründen - richtig einstecken.

Auf seinem neuen Instagram-Post zeigt sich der 43-Jährige nämlich gerade mit einer bösen Verletzung.

Louisiana - Aua! Oliver Pocher schockt seine Fans gerade mit schlimmen Bildern, die ihn mit einer schweren Wunde in einer amerikanischen Klinik zeigen. Eine dicke Beule prangt an seiner Stirn, dazu zieht sich eine dicke Blutspur quer über sein ganzes Gesicht. Die aktuellen Bilder auf dem Instagram-Account des Comedians sind wohl nichts für zarte Gemüter. Der Grund für seine Verletzung ist dabei besonders bizarr, denn der 43-Jährige zog sie sich beim Hantieren mit einer Schusswaffe für eine neue Show zu.

Oliver Pocher muss nach Unfall bei Dreharbeiten genäht werden

Wer austeilt, muss auch einstecken können. Diese schmerzhafte Erfahrung musste nun auch Oliver Pocher machen. Nachdem der Comedian in den vergangenen Wochen immer wieder frech gegen Schlagerstar Michael Wendler gestichelt hatte, bekam er nun selbst Stiche zu spüren - in seinem Fall allerdings wortwörtlich. Der Witzbold musste nun nämlich gerade mit sechs Stichen genäht werden, nachdem er bei den Dreharbeiten für eine neue, geplante RTL-Show böse verletzt worden war.

Oliver Pocher erklärt seinen blutigen Jagd-Unfall

„Auch am Weltfrauentag IMMER aufpassen, wenn ihr mit einer Waffe schießt...“, warnt Oliver Pocher seine Fans in einem ersten Instagram-Post, um in einem weiteren die genauen Hintergründe für seinen erschreckenden Anblick zu erklären: „Ich habe mit meinem Vater in den USA für meine neue Sendung gedreht und bei der Wildschweinjagd ist das Zielfernrohr des Gewehrs beim Rückstoß etwas außer Kontrolle geraten!“ In einem auf RTL.de veröffentlichten Video beschreibt er weiter, wie er anderthalb Meter durch die Gegend geflogen sei und das Zielrohr schließlich genau zwischen die Augenbrauen bekommen habe.

Medienprofi Oliver Pocher weiß sein Ungeschick aber dafür umso geschickter zu vermarkten und verweist bereits, dass es das Ganze „demnächst in voller Länge bei ,Pochers Reisen‘ auf RTL zu sehen“ gebe. Auf die Erfahrung hätte er aber dennoch auch gern verzichten können - nicht so aber auf weitere Witzeleien. Denn Oli wäre wohl auch nicht Oli, wenn er die Situation nicht auch gleich für eine kleine Spitze gegen seinen aktuell wohl liebsten Erzfeind nutzen würde: „Nimm das, Wendler!“ grinst er im Video noch während er im Krankenhaus genäht wird und schreibt wenig später auf Instagram: „6 Stiche und EGAL!“

User mit spöttischem Wendler-Vergleich nach Pochers Jagd-Verletzung

„EGAL“, schreiben auch die User und fragen auf Instagram ein wenig sarkastisch: „Zielfernrohr oder vom Wendler eine auf die Fresse bekommen?“ Auch andere nehmen auf den Zoff zwischen Oliver und dem Schlagerstar Bezug und witzeln, ersterer solle „mal net so auf Eierloch“machen, womit sie einen quasi Insider-Witz aus dem großen Pocher-Wendler-TV-Duell der vorangegangenen Woche aufgreifen.

So hämisch reagieren Oliver Pochers Fans auf seine Verletzung

Manche seiner Fans scheinen aber auch Mitleid mit dem Comedian zu haben: „Uuh, das sieht böse und schmerzhaft aus“, leiden die User mit Oli und wünschen ihm zugleich eine „gute Besserung“. Doch einige seiner Fans scheinen ähnlich spitzzüngig wie Oliver Pocher selbst und witzeln, er müsse „wohl noch etwas schießen üben“ beziehungsweise „der Schuss ging nach hinten los.“

Nach Schusswaffen-Verletzung: Oli Pocher zieht komischen Harry-Potter-Vergleich

„Harry Potter ist neidisch“, witzeln die User mit Blick auf die Narbe, die sich nach seinem Jagd-Unfall wohl über Olis Gesicht ziehen wird. Womöglich hat Oliver Pocher diesen Kommentar gelesen, denn er scheint das ähnlich zu sehen. So hat der geschundene Komiker bereits angekündigt, dank seiner Narbe nun als Double des beliebten Zauberlehrlings buchbar zu sein, weshalb man ihn auch „Harry Pocher“ nennen dürfe. Nicht mit seinem neuen Alter-Ego, sondern unter seinem richtigen Namen trat Oliver Pocher im letzten Jahr noch bei „Let‘s Dance“ an und begeisterte seine Fans dort mit seinen verrückten Auftritten. In diesem Jahr wirbelt übrigensLaura Müller, die Freundin seines liebsten Kontrahenten Wendler, über das RTL-Tanzparkett.

