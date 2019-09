Oktoberfest 2019: Thomas Gottschalk sorgt für Fremdschäm-Moment auf der Wiesn

Thomas Gottschalk ist am Samstag auf dem Oktoberfest 2019 erschienen. Mit seinem Outfit sorgte er für einen echten Fremdschäm-Moment.

Das geht mitten ins Herz! Thomas Gottschalk (69) schmetterte am Samstagabend für seine neue Freundin Karina Mroß (57) den Kult-Schlager ­“Marmor, Stein und Eisen bricht, aber unsere Liebe nicht“. Und das proppenvolle Marstall-Zelt tobte! Das war Gottschalks ausdrücklicher Wunsch – eigentlich hatten sich die Musiker der Münchner Zwietracht schon wieder auf Gottschalks Lieblingssong „Rockin’ all over the world“ eingestellt. Doch dann wollte Thommy zuerst die Drafi-Deutscher-Liebeserklärung.

Und Karina? Stand unten in der Menge und formte ein Herz mit ihren Händen, hinauf zu ­Thomas. Wie romantisch! Und ja, „Rockin‘ all over the world“ durfte er dann auch noch singen. Als Gastgeschenk gab’s von Festwirt Sigi Able zwei Bierkrüge, „handbemalt und mit vergoldetem Deckel. Davon gibt’s nur zwanzig Stück“, verrät Able der tz.

Ein bisserl peinlich: Gottschalk kam im Touristen-Look mit Hofbräuhaus-T-Shirt. Dabei wird im Marstall doch nur Spatenbier ausgeschenkt.

Da sorgte Thomas Gottschalk auf dem Oktoberfest 2019 schon für einen echten Fremdschäm-Moment!

München - Ein Abend auf der Wiesn läuft immer relativ ähnlich ab: Zunächst versucht man, in einem der Festzelte einen Tisch oder zumindest einen Platz zu ergattern. In Schritt zwei gilt es dann, die Aufmerksamkeit einer Bedienung auf sich zu ziehen, um eine kühle Maß Bier genießen zu können. Dann nimmt der Abend seinen Lauf, es wird gesungen und geschunkelt, bei Gelegenheit getanzt - je nachdem wie spät es ist, auch auf den Bänken.

Oktoberfest 2019: Thomas Gottschalk auf der Wiesn im Marstall

So ähnlich wird auch der erste Abend auf dem Oktoberfest 2019 im Marstall-Festzelt abgelaufen sein. Dort spielten die Musiker des Festzelts allerhand bekannte und bei Wiesn-Besuchern beliebte Songs. Doch plötzlich dürfte so mancher Zuhörer im Zelt die Ohren gespitzt haben, als jemand ganz Besonderes zum Mikrofon griff: Thomas Gottschalk.

Der Moderator eroberte die Bühne und schmetterte mit den Musikern im Marstall zwei Songs. Einer der Songs ist vom Oktoberfest quasi nicht wegzudenken und gehört zum festen Repertoire eines jeden Wiesn-Besuchers: „Marmor, Stein und Eisen bricht“ von Drafi Deutscher. Doch damit nicht genug, auch bei „Rockin‘ all over the World“ griff Gottschalk zum Mikro. Auf Fotos ist zu sehen, wie Gottschalk gut gelaunt ins Mikro singt. Auch den Griff zur Luftgitarre lieferte der Entertainer. Doch welcher Song wird in diesem Jahr der Wiesn-Hit? Florian Silbereisen hat eine überraschende Vermutung, berichtet tz.de*.

+ Griff zu Luftgitarre: Thomas Gottschalk auf dem Oktoberfest 2019. © dpa / Felix Hörhager

