Nun doch: Rocklegende Tom Petty starb mit 66 Jahren

Der US-Rockmusiker Tom Petty ist nach Angaben seiner Familie mit 66 Jahren gestorben. Petty habe am Montag einen Herzinfarkt erlitten. Kurz zuvor hatte seine Tochter den Tod noch dementiert.

Petty sei in einem Krankenhaus in Los Angeles gestorben, gab die Familie in der Nacht zu Dienstag in einer Erklärung bekannt. Kurz zuvor hatte Pettys Tochter noch den Tod des Vaters dementiert, US-Medien hatten Berichte über Pettys Tod zurückgezogen.

Pettys Tochter Annakim Violette Petty hatte am am Montagabend (Ortszeit) noch dementiert, dass ihr Vater gestorben sei. In einer verärgerten Nachricht auf Instagram rügte sie die Medien: "Wie könnt Ihr es wagen zu berichten, mein Vater sei tot?" Mit Blick auf den Trubel um die Todesnachricht schrieb sie weiter, dies sei "der längste Tag meines Lebens gewesen".

Früheren Äußerungen der Tochter war aber zu entnehmen, dass der Musiker tatsächlich gesundheitliche Probleme hat.

„Rolling Stone“ veröffentlichte Nachruf

Die oftmals gut informierte Internet-Klatschseite TMZ berichtete zunächst, Petty sei bewusstlos in seinem Haus aufgefunden und in ein Hospital eingeliefert worden. Der Sender CBS meldete daraufhin unter Berufung auf eine anonyme Polizeiquelle, der Rocksänger sei gestorben. Viele Medien übernahmen diese Information.

Das Magazin "Rolling Stone" veröffentlichte eine Nachruf auf Petty, in dem auch Sänger Bob Dylan zu Wort kam. Auch zahlreiche Musiker und Fans kondolierten über die sozialen Netzwerke.

Zu Pettys Hits zählen "American Girl", "Don't Come Around Here No More" und "Free Fallin'".

