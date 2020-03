TV-Stars zuhause: Experte nutzt Coronakrise und wendet sich mit Botschaft an die Follower

Die Coronakrise und das Kontaktverbot zwingen auch die TV-Stars zuhause zu bleiben. Ein Experte einer bekannten Fernsehshow hat einen Tipp für seine Follower, wie sie sich an die Kontaktsperre halten können.

Lüdenscheid - Detlev Kümmel gehört seit mehreren Jahren zum festen Inventar der ZDF-Show Bares für Rares. Wenn der Experte für Antiquitäten und Kunst nicht gerade für das erfolgreiche TV-Format vor der Kamera steht, betreut er seine Kunden in der Galerie Kümmel in Lüdenscheid-Brügge. Wegen der Corona-Krise liegt das Geschäft jedoch derzeit weitgehend auf Eis, berichtet come-on.de*.

Und was macht der Bares-für-Rares-Star? Detlev Kümmel lümmelt sich auf die Couch und hat eine Botschaft für seine zahlreichen Fans, die er bei Facebook und Instagram verbreitet hat. "Also Leute, das mit diesem Kontaktverbot kann eigentlich nicht so schwer sein", sagt Bares-für-Rares-Star Detlev Kümmel bestimmt und hat einen Tipp, der einleuchtender nicht sein könnte.

*come-on.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.