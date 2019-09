Megastar beendet überraschend Musikkarriere - Gerüchte um Schwangerschaft

US-Megastar Nicki Minaj hat ihre Fans mit einem Tweet geschockt. Darin kündigt sie ihr Karriereende an. Gerüchte um eine Schwangerschaft machen die Runde.

Los Angeles - Rapperin Nicki Minaj scheint im Internet völlig überraschend ihr Karriereende angekündigt zu haben. „Ich habe mich dazu entschlossen, mich zurückzuziehen“, lautet die Botschaft, die am Donnerstag auf dem Twitter-Konto des 36-Jährigen Superstars veröffentlicht wurde.

Als Grund gab Minaj ihre Familie an - es blieb allerdings zunächst unklar, was sie mit ihren Worten genau meinte. Das Boulevard-Magazin TMZ interpretierte die Nachricht so, dass Minaj schwanger ist.

Eine offizielle Erklärung über Minajs Rückzug gab es zunächst nicht. Auch blieb unklar, ob es sich vielleicht nur um eine temporäre Entscheidung handelt oder die Musikerin ihre Nachricht im Affekt getwittert hat. Eine Anfrage der Deutschen Presse-Agentur bei Minajs Management blieb zunächst unbeantwortet.

Nicki Minaj schockt Fans mit Tweet - „Sag, dass das nicht wahr ist“

Minaj („Anaconda“) machte sich in den vergangenen Jahren nach dem Durchbruch mit dem Album „Pink Friday“ nicht nur einen Namen als Musikern zwischen Rap und Pop, sondern auch mit ihrem Aussehen. Ihren kurvigen Körper setzte sie bei vielen Gelegenheiten geschickt - und leicht bekleidet - in Szene. An die großen Verkaufserfolge konnte Minaj mit ihrem letzten Album „Queen“ allerdings nicht anknüpfen.

Der Tweet vom Donnerstag verbreitete sich binnen Stunden Zehntausende Mal. Viele Fans reagierten in den sozialen Netzwerken geschockt. „Sag, dass das nicht wahr ist“, schreibt eine Userin.

Vor einigen Monaten wurde spekuliert, ob Nicki Minaj und Rapper Eminem ein Paar sind.

Video: Rapperin Nicki Minaj verkündet Karriere-Aus

dpa