James Bond 007 jagt zur Krönung König Charles III. neue Bösewichter

Von: Annemarie Göbbel

Ein neuer James Bond Band „Im Geheimdienst seiner Majestät“ soll noch vor der Krönung Charles III. im Mai erscheinen. Die Zeit ist knapp, doch das ist Agent 007 gewohnt.

London – Ob König Charles III. (74) von der Nachricht mehr gerührt oder geschüttelt ist, lässt sich nicht sagen, doch dass zwischen dem britischen Königshaus und dem berühmten Geheimagenten eine enge Verbindung besteht, ist unstrittig. Das dachte sich auch der Ian-Fleming-Verlag und beauftragte Autor Charlie Higson (64) mit einem neuen James-Bond-Buch. Das Werk soll nicht nur im Krönungsjahr des neuen Königs herauskommen, nein, es soll die Krönung selbst würdigen.

„Im Geheimdienst seiner Majestät“ soll zwei Tage vor der Krönung am 6. Mai veröffentlicht werden

Der Titel lautet „Im Geheimdienst seiner Majestät“, einer leichten Abwandlung von Flemings zehntem Roman „Im Geheimdienst ihrer Majestät“, der ursprünglich 1963 veröffentlicht wurde und in diesem Jahr sein 60-jähriges Jubiläum feiert. Laut Variety wird die neue 007-Story in der Gegenwart spielen. Inhalt der Geschichte: Es ist der 4. Mai, zwei Tage vor der Krönung von König Charles. James Bond wird beauftragt, den Bösewicht Athelstan von Wessex davon abzuhalten, die Krönung zu verhindern. Bond soll diesen Plan durchkreuzen und dafür die Söldnertruppe des Gegenspielers besiegen.

Einziger Haken, der Plot muss noch geschrieben werden. Obwohl Higson kein Anfänger ist und bereits fünf Bond-Werke verfasst hat, ist dieser Einsatz sportlich, wie der Autor im Varity-Interview bestätigt: „Als der Ian-Fleming-Verlag vor etwas mehr als einem Monat mit dem Gedanken an mich herantrat, eine neue Bond-Geschichte zu schreiben, war ich begeistert – bis mir klar wurde, dass sie bis zur Krönung im Mai fertig sein muss. Sie in so kurzer Zeit zu schreiben und umzusetzen, ist genauso spannend und packend wie ein Einsatz Bonds.“

Das ist Autor Charlie Higson Higson schrieb fünf Romane der Young-Bond-Reihe, die Spionageromane für junge Erwachsene sind, die Bond als Teenager zeigen, der in den 1930er Jahren die Schule am Eton College besucht. Der Autor: „Seit ich an den Young-Bond-Büchern gearbeitet habe, habe ich darüber nachgedacht, ein Bond-Abenteuer für Erwachsene zu schreiben, und er kam mit fliegenden Fäusten aus mir herausgeplatzt. Es war alles, was ich tun konnte, um mit ihm Schritt zu halten und seine Geschichte zu Papier zu bringen. Fleming schrieb bekanntermaßen schnell, und ich habe diese Energie kanalisiert. Und jetzt ist es so aufregend für mich, endlich in die Welt des erwachsenen Bond einzutauchen“. Higson fügte hinzu: „Alles, was man sich von einer Bond-Geschichte wünscht, ist darin enthalten – Sex, Gewalt, Autos, ein farbenfroher Bösewicht mit einem fiesen Handlanger und natürlich Bond selbst, so bekannt und doch so unbekannt“.

Bond-Darsteller Daniel Craig wurde noch in ihrem Sterbejahr von Queen Elizabeth II. gewürdigt

Umso mehr 007 sich manchmal im rechtsfreien Raum zu seinen Erfolgen mogeln muss, umso korrekter geht der Verlag und Rechteinhaber, Ian Fleming Publications Ltd., bei der Bond-Reihe vor. Wie die britische Zeitung The Telegraph berichtete, wurden Anpassungen vorgenommen. So sollte „eine Reihe von rassistischen Referenzen entfernt“ werden, hieß es. Außerdem werde der Verlag einen Hinweis in die Bücher setzen. In „Leben und sterben lassen“ sei zum Beispiel Bonds Kommentar, dass potenzielle afrikanische Kriminelle im Gold- und Diamantenhandel „hübsche, gesetzestreue Kerle sind“ in „ziemlich gesetzestreue Kerle“ geändert worden.

König Charles III. hat bald wie seine verstorbene Mutter Queen Elizabeth II. eine persönliche Verbindung zur Bond-Figur 007. „Im Geheimdienst seiner Majestät" soll zwei Tage vor der Krönung herauskommen.

Ein Hinweis soll den zeithistorischen Kontext erklären: „Dieses Buch wurde zu einer Zeit geschrieben, als Begriffe und Einstellungen, die von modernen Lesern als anstößig angesehen werden könnten, alltäglich waren.“ Derart skandalfrei dürfte die knappe Deadline vor der Krönung Charles III. kein Problem sein, zumal alle Erlöse aus dem Verkauf des Buches einem britischen Wohltätigkeitsverein zugutekommen sollen, der mit Schulen und Gemeinden zusammenarbeitet, um benachteiligten Kindern das Lesen und Schreiben beizubringen. Die Verfilmung des Werkes lässt sicher nicht lang auf sich warten, ob sie allerdings mit Daniel Craig als Bond stattfindet, ist fraglich. Craig jedenfalls kann sich glücklich schätzen, im Todesjahr der Queen noch von ihr persönlich geehrt worden zu sein. Verwendete Quellen: variety.com