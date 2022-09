Ned Fulmer von „The Try Guys“ bestätigt, dass er die Comedy-Gruppe verlassen hat

Von: Mine Hacibekiroglu

Eugene Lee Yang, Ned Fulmer, Zach Kornfeld und Keith Habersberger bei der Verleihung der 9. Streamy Awards 2019 im Beverly Hilton Hotel. © Future Image/Imago

Die Nachricht wurde bekannt, nachdem Fotos aufgetaucht waren, auf denen Ned Fulmer angeblich eine Produzentin der Sendung küsst.

Ned Fulmer, Eugene Lee Yang, Zach Kornfeld und Keith Habersberger haben 2014 erstmals die Comedy-Gruppe „The Try Guys“ gegründet. Damals arbeiteten sie noch als Videoproduzenten für BuzzFeed US. Fünf Jahre später haben sie dann ihren eigenen Kanal unter dem Namen „2nd Try LLC“ gegründet. Nun wird Ned Fulmer jedoch vorgeworfen, dass er seine Frau Ariel betrogen habe, die eine große Rolle in den Videos der „The Try Guys“ gespielt hat. Die Fans sind schockiert darüber und Ned Fulmer hat als Reaktion die Comedy-Gruppe verlassen.

