Nach Krönung von Charles III.: Prinz Harry rechtzeitig zu Archies Geburtstag wieder in den USA

Von: Lukas Einkammerer

Von langer Dauer war Prinz Harrys Besuch in London nicht. Unmittelbar nach der Krönung von Charles III. reiste der Herzog von Sussex wieder ab.

Update vom 7. Mai, 10:17 Uhr: Schlappe 28 Stunden dauerte der Blitzbesuch von Prinz Harry (38) in London. Direkt nach der Krönung seines Vaters König Charles III. (74) ließ sich Harry zum Flughafen Heathrow bringen, wo er laut Daily Mail um 15:45 Uhr (16:45 MESZ) einen Flieger Richtung Los Angeles bestiegen haben soll. Dieser landete am frühen Abend am Los Angeles International Airport (LAX). Wie The Sun berichtet, wurde Prinz Harry gegen 19:30 Uhr Ortszeit (4:30 Uhr MESZ) gesichtet, wie er das Flughafengelände in einem Range Rover verließ.

Die Fahrt vom Flughafen nach Montecito dauert rund 90 Minuten – es ist anzunehmen, dass Geburtstagskind Archie an seinem großen Tag länger aufbleiben durfte, um seinen 4. Geburtstag auch noch mit Papa Harry feiern zu können. „Harry war fest entschlossen, rechtzeitig zurück zu sein, um Archie ins Bett zu bringen“, betont ein Insider gegenüber Daily Mail. Mama Meghan Markle (41) soll tagsüber für Archie eine „kleine intime Feier“ veranstaltet haben, während Prinz Harry die Krönung besuchte. Meghan „blieb zu Hause, um Archies Geburtstag zu feiern, weil sie dachte, es wäre unauthentisch, etwas anderes zu tun. Sie wollte das Drama minimieren“, so die Quelle.

Erstmeldung vom 5. Mai, 17:02 Uhr: London – Die Krönung von König Charles III. (74) am 6. Mai war ein Spektakel für die Geschichtsbücher, das sich auch sein jüngster Sohn Prinz Harry nicht entgehen lassen konnte. Nach monatelanger Unsicherheit, ob der Herzog von Sussex der Zeremonie beiwohnen würde, traf er einen Tag vor dem Großereignis in London ein und saß pflichtbewusst in der Westminster Abbey. Besonders lange dauerte der Besuch in seiner alten Heimat aber nicht.

Kurzes Vergnügen: Prinz Harry reist nach Krönung von König Charles III. aus London ab

Eingeladen waren sie am 6. Mai zwar beide (Hier alle Updates und Infos zur Krönung von König Charles III. im Live-Ticker), während ihr Gatte nach London reiste, entscheid sich Meghan Markle jedoch, mit den Kindern Archie (3) und Lillibet (1) in der Wahlheimat Kalifornien zu bleiben. Da Archie am 6. Mai seinen vierten Geburtstag feiert, dürfte diese Entscheidung relativ leicht gefallen sein und auch Harry scheint diesen Meilensteinen im Leben seines Erstgeborenen nicht verpassen zu wollen.

Besonders lang war Prinz Harry nicht in London. Nur einen Tag nach seiner Ankunft und unmittelbar nach der Krönung von König Charles III. reist er zurück in die USA. © dpa/Pool Reuters | Toby Melville

Wie Page Six bestätigt, ist Prinz Harry unmittelbar nach dem Ende der Krönungszeremonie aus London abgereist, um rechtzeitig bei seiner Familie in Montecito zu sein. Sein Abschied fiel offenbar recht spärlich aus, wie auch sein Auftritt beim großen Tag seines Vaters. Denn der Herzog von Sussex saß lediglich in der dritten Reihe, trug einen einfachen schwarzen Anzug und wurde in vielen Aufnahmen von einer großen Feder auf dem Hut von Prinzessin Anne (72) verdeckt.

Zwar dürfte sein Besuch in London dabei geholfen haben, das geschädigte Verhältnis mit dem Rest seiner Familie wenigstens ein bisschen zu reparieren, dennoch muss sich Harry nach der Krönung zwischen Charles III. und Meghan entscheiden. Verwendete Quellen: pagesix.com