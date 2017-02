Nach Erdrutsch: Hollywoodstars bangen um ihre Häuser

Ein Erdrutsch in den Hügeln von Hollywood bringt mehrere Luxus-Villen in Gefahr.

Los Angeles - Viel Regen und heftige Stürme machen den Bewohnern am Rand von Los Angeles zu schaffen. Ein Erdrutsch hat ihre Häuser in Gefahr gebracht. Einen Hollywood-Star trifft es besonders schlimm.

In den Hügeln von Hollywood mussten fünf Luxus-Villen geräumt werden, weil ein Erdrutsch die Bewohner in Gefahr gebracht hat. Am Rand von Los Angeles ist laut Feuerwehr am Montag ein „großes Stück Garten“ abgebrochen.

Die Schlammlawine rutschte in die Vorgärten von mehreren Häusern am Fuße des Hügels. Dabei wurde nach Angaben der Behörde auch ein Fahrzeug begraben und Strommasten beschädigt. Mehrere Anwohner seien in ihren Häusern eingeschlossen gewesen, es sei aber niemand verletzt worden, hieß es.

+ Demi Lovato beim Women's March in Los Angeles. © AFP Auch Schauspielerin und Sängerin Demi Lovato ist von dem Unglück betroffen. Der ehemalige Disney-Kinderstar darf seine 8,3 Millionen-Dollar-Villa bis auf Weiteres nicht mehr betreten. Der Erdrutsch löste sich unterhalb ihres Anwesens und hat den Grund nahezu ausgehöhlt. Jetzt droht das Luxus-Haus abzurutschen. Die 24-Jährige darf erst wieder heim, wenn die Schäden behoben wurden.

dpa/scw