Nach Angelina Jolie: Ist SIE die neue Freundin von Brad Pitt? 

Ist Brad Pitt noch Single - oder doch schon wieder vergeben? Die Gerüchteküche um den Schauspieler brodelt. Jetzt wurde er mit einer neuen Frau gesichtet.

Er ist einer der beliebtesten Singles in Hollywood - oder ist der doch längst schon wieder vergeben? Brad Pitt liegen die Frauen zu Füßen, seit seiner Trennung von Angelina Jolie hoffen jede Menge weiblicher Anhänger auf die Chance, die Nächste an der Seite des Schauspielers sein zu können.

Brad Pitt: Ist SIE seine neue Freundin?

Aber der 56-Jährige hat vielleicht schon längst wieder eine Frau gefunden, mit der er glücklich zusammen ist. Wie gala.de in Berufung auf die „US Weekly“ berichtet, datet Brad Pitt die Schmuckdesignerin und Heilerin Sat Hari Khalsa. Die beiden seien am 9. September auf der Aftershow-Party von Pitts Film „Ad Astra“ zusammen gesehen worden - nicht zum ersten Mal. Bereits 2018 sollen sie sich demnach auf einem Event in Los Angeles begegnet sein. Dort hätten sie sich intensiv miteinander unterhalten. Dass sie beide sehr spirituell seien, habe sie vereint.

Brad Pitt: Wer ist Sat Hari Khalsa?

Der anonymen Quelle der „US Weekly“ zufolge gefällt Brad Pitt an Sat Hari Khalsa besonders, dass sie so bodenständig und „pflegeleicht“ sei. Er verbringe gerne Zeit mit ihr. Auch ihre Intelligenz ziehe ihn an. Bereits während seine Scheidung von Ex-Frau Angelina Jolie noch im Gange war, habe Pitt die Schmuckdesignerin kennengelernt. Star-Allüren seien ihr fremd, weshalb man auch solange nicht gemerkt habe, dass die beiden sich bereits seit längerem sehen.

"Sie ist mit ihm um die Welt gereist und hat ihn zu den 'Ad Astra'-Premieren begleitet", wird die Quelle zitiert. Khalsa sei eine auf Ganzheitsmedizin spezialisierte Krankenschwester und eine gute Ratgeberin für Pitt. Offiziell bestätigt wurde die Beziehung bisher nicht. Es wird sich also zeigen, ob Brad Pitt und die Schmuckdesignerin wirklich ein Paar sind - oder vielleicht doch einfach nur gute Freunde.

