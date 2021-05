Musik-Star Lukas Nimscheck: Kinder leiden besonders hart

„Deine Freunde“-Sänger im Interview

+ © Michael Schunk/dpa Lukas Nimscheck (rechts) mit seinen Band-Kollegen vom Hip-Hop-Trio „Deine Freunde“. © Michael Schunk/dpa

Die Corona-Krise trifft die Kultur-Szene wie ein Schlag. Der Musiker Lukas Nimscheck über Existenzängste in der Branche und die Corona-Wunden von Kindern.

Hamburg – Nimscheck geht es derzeit wie fast allen anderen Künstlern. Seine Arbeit wird durch den strengen Corona-Lockdown in der Hansestadt Hamburg eingeschränkt oder ist vollständig unmöglich. Er ist Teil der Hamburger Band „Deine Freunde“, Komponist, Autor und Regisseur an den Hamburger Schmidt-Bühnen, dazu noch in der Jury von der ProSieben-Sendung „The Voice Kids“.

Der Mann hat viele Talente – und gerade hat er vor allem eins: Zeit. Die hatte er vor dem Corona-Lockdown nicht. Doch nun ging es bei ihm und vielen anderen von hundert auf null. Nun spricht der Deine-Freunde-Star darüber, wie er und andere Kollegen die Zeit zu überstehen versuchen. Und über das Leiden der Kinder – im exklusiven 24hamburg.de-Interview „Corona-Wunden kann man kaum nähen.