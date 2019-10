Promi-Künstler tot: Hunderttausende Münchner sehen täglich seine Werke

München: Der Promi-Designer Ingo Maurer ist am vergangen Montag verstorben. Der Künstler verbrachte seine letzten Stunden im Kreis seiner Familie.

München - Der Lichtdesigner und Künstler Ingo Maurer ist verstorben. Seine letzten Stunden verbrachte er am vergangen Montag im Kreis seiner Familie.

Lichtdesigner Info Maurer hinterließ seine Spuren in München

Ingo Maurer, der ursprünglich in Reichenau am Bodensee geboren ist, studierte von 1954 bis 1958 Graphikdesign in München. Danach arbeitete er als Designer in New York und Francisco. Zurück in München gründete er seine Firma „Design M“ in München. Seit 1970 hat sich die Firmenadresse in München-Schwabing nicht verändert.

Münchner Lichtkünstler verstorben: Viele sehen Maurers Werke täglich

Zu seinen berühmten Werken gehören die Lichtobjekte in der U-Bahn-Station Westfriedhof in München. Auch für die blauen Beleuchtungselemente in der U-Bahn-Haltestelle Münchner Freiheit war Lichtkünstler Ingo Maurer verantwortlich. Daneben entwarf er vor allem Lampen und Lichter für Wohnräume.

+ Die blauen Lichter in Münchner der U-Bahn-Station Münchner Freiheit: Ein Werk Ingo Maurers © picture alliance / dpa / Angelika Warmuth

Seinen letzten Preis hatte Ingo Maurer in diesem Jahr erhalten: Den Schwabinger Kunstpreis des Münchner Kulturreferats. Sein Lichtkonzept für den Wintergarten des Residenztheaters wurde am 18. Oktober, unter der neuen Leitung von Andreas Beck, fertiggestellt.

Der Künstler verstarb am 21. Oktober in München. Er wurde 87 Jahre alt.