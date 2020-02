Gina-Lisa Lohfink räkelt sich an der Stange – Ankündigung macht Fans Hoffnung

Model Gina-Lisa Lohfink räkelt sich an der Stange. In einem Post bei Instagram weckt sie bei ihren Fans große Hoffnungen.

Rödermark - Gina-Lisa Lohfink zeigt sich in ihrer neuen Fotoserie auf Instagram wieder einmal von ihrer freizügigen Seite. Nachdem sich das Model aus Rödermark zuletzt eher züchtig im sportlichen Outfit beim Workout ablichten ließ, bekommen ihre Fans jetzt wieder mehr Haut zu sehen. Und ihren Instagram-Followern verspricht Gina-Lisa Lohfink* in ihrem neuen Post noch viel mehr.

Model Gina-Lisa Lohfink räkelt sich auf Instagram an einer Poledance-Stange

Ihre vollen Lippen umspielen ein anzügliches Lächeln. Die langen roten Haare fallen über ihre blanken Schultern. Gina-Lisa Lohfink trägt nichts außer einem knappen schwarzen Body. Mit ihren langen schwarzen Fingernägeln umklammert das Model aus Rödermark eine glänzende Poledance-Stange.

Jennifer Lopez habe sie dazu inspiriert, sagt Gina-Lisa Lohfink in ihrem Post bei Instagram. Und was JLo kann, könne sie auch, so Gina-Lisa Lohfink. Im Kino-Film „Hustlers“ spielt Jennifer Lopez eine angehende Stripperin. Weil die Kundschaft ausbleibt, schmiedet sie mit einer Stripper-Kollegin den Plan, sich an den reichen Wall-Street-Spekulanten zu rächen.

Model Gina-Lisa Lohfink kündigt bei Instagram Großes an

Ob Gina-Lisa Lohfink eine derartige Karriere plant, ist allerdings fraglich. Denn in ihrem Post bei Instagram wehrt sie sich auch gegen den anrüchigen Ruf des Poledancing. „Knallharter Sport anstatt Schmuddel Akrobatik!“, schreibt sie unter ihr Foto. Ungewohnt unzweideutige Worte des Models aus Rödermark. Noch vor Kurzem hatte sie sich in einem Instagram-Post so freizügig gezeigt, dass ein Fan von Gina-Lisa Lohfink nicht anders konnte, als sie nach einem Date zu fragen.

Die laszive Fotoserie auf Instagram ist vielleicht nicht das letzte Mal, dass die Fans das Model aus Rödermark an der Stange bestaunen können. Denn Gina-Lisa Lohfink spricht in ihrem Instagram-Post von einem Projekt und kündigt ihren Fans an: „Es wird HOT, SEXY und etwas gaaaaanz großes kommt auf Euch zu (sic)“.

Auf Instagram ist Model Gina-Lisa Lohfink immer für eine Überraschung gut

Für die Instagram-Fans des Models bleibt es spannend. Was Gina-Lisa Lohfink noch für sie bereithält, werden die nächsten Wochen zeigen. Ohnehin wird es auf ihrem Instagram-Account selten langweilig. So rief Model Gina-Lisa Lohfink bei Instagram zu einem Fotocontest auf - und überraschte ihre Fans mit einer tiefgründigen Botschaft.

